Kiderült a titok: ezzel a trükkel ilyen sármos David Beckham még 50 évesen is

Kevés olyan nő van a világon, aki ne álmodozott már David Beckhamről. A sármos focista leszerelése óta igazi férfi divatikon lett, akit az egyik legférfiasabb emberként tart számon a világ. Természetesen ehhez a sármhoz kellettek a születési adottságok, elvégre piszkosan jóképű, ahhoz azonban, hogy még 50 évesen is ilyen szexis kockás hasakat tudjon villantani, ennél többre van szüksége. Beckham nagyon aktív életet él, és most az is kiderült, milyen trükkel érte el, hogy ennyi idősen is egy igazi szexisten legyen.

David Beckham számára a mozgás a hétköznapok része. Az egykori focista el sem tudja képzelni az életét aktív életforma nélkül: rendszeresen sétáltatja a kutyáját, nyírja a füvet, kerékpározik, hétvégente pedig imád túrázi járni a családjával. Ettől persze önmagában nem lenne ilyen kockás a hasa. A Mindmegette kiderítette, pontosan milyen edzéstervet követ.

Íme Beckham kemény edzésterve: Hétfő: szán tolás plusz súllyal, 60 fekvőtámasz, 90 másodperc ugrálókötél, 60 kettlebell lengetés, 60 guggolás – ezeket többször egymás után végzi, közben rövid pihenőket tart.

Kedd: ez a nap a kardióedzésé, David 10-szer 1 kilométert fut különböző sebességgel.

Szerda: ismét erősít, 200 guggolás, 150 fekvőtámasz, 100 lábemelés, 25 burpee, 50 plank fekvőtámasz szerepel az edzéstervben.

Csütörtök: akárcsak a kedd, ez a nap is a futásról szól – 30 rövid, 20 másodperces sprint a feladat.

Péntek: 20-30 perces kocogással kezd, amit jóga, sziklamászás, vagy egy vegyes harcművészet követ.

Hétvége: ilyenkor szakít időt a pihenésre és a regenerálódásra, de ahogyan azt már fentebb említettük, továbbra is aktív életmódot folytat.

A táplálkozás a lényeg

A szakemberek azonban nem győzik hangsúlyozni, hogy az edzés csupán 30 százalékát teszi ki a megfelelő formának. A lényeg a táplálkozás. Éppen ezért az egykori focista nagyon odafigyel arra, hogy mit visz be a szervezetébe. A United ex-játékosa fehérjében és kalciumban gazdag sajtos omlettel kezdi a napját. Az ebédje általában csirkehúsból áll, amit olyan zöldségekkel egészít ki, mint például a karfiol, a brokkoli vagy a spenót.

A vacsorája hasonló az ebédhez: a fehérje (csirkehús vagy hal) mellé leveles zöldségeket fogyaszt. Emellett az egészséges nasik sem hiányoznak az étlapról, például az olajos magvak vagy a joghurt, de David kedveli a gyógynövényes energiaitalokat, valamint a teákat is. Bár a sztár étrendje rendkívül szigorú, azért csalónapokat is megenged magának, amibe egy-két palacsinta is belefér - írja a Mindmegette.