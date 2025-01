Zavart okozhat ma a Hold és a Neptunusz fényszöge, ezt súgják a csillagok

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken a Hold és a Neptunusz fényszöge okozhat zavart, ha megmakacsolja magát a véleményében – és adhat szuper sugallatokat, ha tud a megérzéseire hallgatni. A Hold a Nyilasban van, ami szintén azt javasolja, hogy mozduljon ki a komfortzónájából.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénteken feszültség alakulhat ki ön és egy ismerős, barát, munkatárs között. Ha így van, intézze a dolgot egyből ott helyben és ne húzza el későbbre a helyzet rendezését. A mai bolygóállások valamiben viszont nagyon szerencsés fejleményeket jeleznek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken a Hold és a Neptunusz fényszöge hat önre nagyon pozitívan. Vannak napok, melyek jól alakulnak, amikor optimistának, lelkesnek és magabiztosnak érzi magát és ez a mai nap pont erre lesz jó példa. Viszont ki is kellene használnia a jó tendenciákat.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken a Neptunusz, a Hold és a Plútó fényszöge hat ránk. Önnek amúgy is erős az intuíciója, de most még inkább felerősödik a belső hang. Ha döntéshelyzetbe kerül, most érdemes erre hallgatnia, vagy legalábbis erősen figyelembe venni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold napközben már a Nyilasban jár, és csupa jó fényszöget kap, ami segít önnek mindenben. Szuper ráérzéssel intézi az ügyeit, és most mintha elhárulnának az útjából az akadályok, mindent könnyedén elintéz. Lesz váratlanul egy szövetségese is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken rengeteg pozitív energia áramolhat ön körül, emiatt a szokottnál is derűsebben reagálhat a hírekre, amik befutnak. És most egy elsőre negatívként értékelt hírt is pozitívvá fordíthat, ha egy kicsit még nyitottabban és kreatívabban áll a dolgokhoz.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Talán eddig nem hitt a hirtelen kialakuló nagy érzésekben, de most megváltozhat ez a véleménye, ha szingli. Ma ugyanis egy ismeretlennel találkozva azt tapasztalhatja, hogy nagyon erősen működik önök közt a kémia.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Most a megérzéseinek hála nagyon ügyesen ellavíroz bármilyen megoldandó feladattal is találja szembe magát, és most a véletlen is a kezére játszik. Ez már ma is megvalósulhat valamiben, talán a pénzügyekben.