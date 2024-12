Figyelmeztet az orvos: egy életre felejtsük el a fülpiszkálókat

Biztosan sokan szeretik használni a fülpiszkálót, hiszen kellemes érzés, és sokszor úgy érzékelhetjük, hogy kitisztítottuk vele a fülünket. Nos, valójában sajnos nem így van: egy orvos arra figyelmeztet mindenkit, hogy egyáltalán nem kéne fülpiszkálót használnunk, hiszen se nekünk, se a környezetünknek nem jó.

Illusztráció / Fotó: günter képe a Pixabay -en.

A LadBible írja, hogy Dr. Amir Khan elárulta, hogy a fülpiszkálóval igazából csak ártunk magunknak, hiába lehet jó érzés a használata egyesek számára.

Lehet, hogy kellemes érzés beledugni egy fülpiszkálót a fülünkbe, és még egy kis fülzsírt is láthatunk rajta, miután kihúztuk, így azt hihetjük, hogy kitisztítottuk, de valójában csak annyit csináltunk, hogy még mélyebbre nyomtuk a fülünkben a fülzsírt. Ettől teljesen bedugulhat a fülünk, vagy még rosszabb: megsérülhet a dobhártyánk

– mondta a szakember.

Az orvos azt is hozzátette, hogy a fülpiszkáló igazából nem is a fülünknek való, ráadásul nagyon rossz a környezetünk számára is. A visszajelzések alapján sokan nem törődnek ezzel, hiszen annyira jó érzés a fülpiszkálás, hogy még az imént ismertetett veszélyek ellenére is megéri csinálni.