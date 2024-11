Lecsap a Hold: ezek a csillagjegyek jobb, ha felkészülnek a legrosszabbra

2024. november 12.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold ma már délelőtt átlép a Kos jegyébe, ami nagyon nagy lendületet hoz, ráadásul kap a Marstól is egy kedvező fényszöget - így viszont már sok is lehet a jóból. Fékezze magát, vagy menjen el futni - különben túl sok lehet a feszültség.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden már délelőtt átlép a Hold a meggondolatlan Kos jegyébe. Ne fogalmazzon nyersen, mert megütheti a bokáját… Jó lenne, ha – főleg a munkahelyén – becsomagolná egy kicsit a mondandóját. A másik érzékenyen reagálhat ugyanis, és ebből nagy veszekedés is lehet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden szuper napja lehet, de csak ha nem hagyja, hogy valaki mástól származó negatív gondolatok, érzelmek elrontsák a kedvét. Az ön lelkében alapvetően béke és egyensúly van. Ne engedje, hogy ezt megzavarja valaki, aki így szeretne leadni egy kis lelki terhet a sajátjából…

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden a Hold kedvező és kedvezőtlen fényszögeket is kap, ettől összezavarodhat, nagy lehet a káosz. Lehet olyan információ, amit most még nem tud, de mikor birtokában les, letisztulnak majd a dolgok ön körül. A legfontosabb most a higgadtság.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold a Kos jegyébe lép már délelőtt, és nagy lendületet ad. Igazán nyerő napnak ígérkezik a kedd, nagyon energikus, lelkes és motivált lesz, ráadásul a körülmények is alkalmasak lehetnek arra, hogy egy nagyot lépjen előre több dologban.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Merkúr most az jelzi, hogy háttérbe szorítja az érzéseit egy kérdésben, ami viszont nem biztos, hogy maradéktalanul működik. Objektív akar lenni, de ennél sokkal szerencsésebb lenne, ha összehangolná az intuíciót az észérvekkel.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden olyan szituációba keveredhet, hogy meg kell védenie az álláspontját egy kérdésben, vagy az is lehet, hogy a pozícióját fenyegeti valaki. Igyekezzen az ügyet minél kevésbé személyesre venni, mert önt éppen az érzéseid vihetik el, szorítkozzon és figyeljen csakis a tényekre.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Váratlan jó fordulatot hozhat egy ügyben a mai nap, amiről már picit lemondott. Ráadásul ez nem csak önt érinti, hanem még valakit, akinek ön viheti meg a jó hírt. Az is lehet, hogy pénzügyekben éri szerencse.