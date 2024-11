Olyan kellemes fordulat, meglepetés ér ma egy csillagjegyet, amire abszolút nem számít

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Használja ki még a mai napot! A Nap és a Mars fényszöge hatalmas tetterőt ad. Ráadásul a Mérleg Holdnál nagyon ügyesen tud ügyeket intézni, egyezkedni, szervezkedni. És csütörtökön épp ezeket kellene kerülnie, mert akkor nagy a konfliktus esélye. Szóval még ma haladjon az ilyenfajta feladatokkal.

Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold és a Vénusz kvadrát fényszöge a mai napot sem teszi egyszerűvé, de azért most még vannak segítő fényszögek is. Ezeket kellene kihasználni, és gyorsan tető alá hozni a halaszthatatlan dolgokat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán nagyon erős megérzések segítik. A Hold és a Merkúr fényszöge arról is gondoskodik, hogy teljesen harmóniában legyen érzelmi-gondolati síkon. Így könnyebb döntést hozni, cselekedni is.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma a Hold és Merkúr fényszöge miatt nagyon jó ráérzései lesznek. Anélkül, hogy meg tudná magyarázni, olyan összefüggésekre is rálát, amik másnak talán homályosak. Jól használhatja most ezt a képességét a döntési helyzetekben.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán önnek kell egy kicsit engedékenyebbnek lennie a munkahelyen és a családban is. Ne harcoljon állandóan az elemekkel, mert nagyon fárasztó tud lenni, és ön is érzi már, hogy ami sok, az sok... Hagyja most rá a többiekre a dolgokat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Figyeljen ma a buktatókra. Az uralkodó bolygója, a Merkúr már hátrál, és nem várt helyeken lehetnek most akadályok. Ugyanakkor ki is kerülheti őket. Ha elég éber, akkor minden nagyon jól alakul ma.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lesz ma a Merkúrnak egy kedvező fényszöge a Mérleg Holddal, de azért mégiscsak hátrál, így most különösen kell figyelnie a kommunikációra. A szavai legyenek egyértelműek, kedvesek és lényegre törőek. Mindent a lehető legegyszerűbben fogalmazzon meg.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Nap és a Mars fényszöge miatt ma az működik a legjobban, ha a kezébe veszi az irányítást. Menjen az események elébe, mert szerdán nagyon is jól ki tudja számítani mások lépéseit. Kezdeményezzen, tegye meg az első lépést.