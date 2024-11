Nem várt bevétel: ez a csillagjegy ma váratlanul extra pénzhez jut

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Valamiben szerencsét, vagy extra pénzt jeleznek önnek a csillagok, közvetlenül a zsebébe, ami talán egy különleges véletlen, vagy egy nem várt bevétel eredménye lesz. Munkában is előrelépés várható.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A tűzelemű energiák izgalmas napot jeleznek. Meg kell látnia és fel kell fedeznie azt a lehetőséget, melyet megnyit ön előtt az élet. Nem sétálhat csak úgy el mellette, mert ha ön nem lép be azon az ajtón, majd megteszi más…

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az Oroszlán Mars miatt ön is tele lesz energiával, talán annyira is, hogy még előre is meg tud oldani egy sor ügyet. Talán túl sok is ez az energia, és kelthet egy kis feszültséget. Ebben lehet segítségére a mozgás, amivel lekötheti a felesleget és lelkileg, szellemileg is rendbe teszi.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A tűzelemű energiák önben is kelthetnek feszültséget, de ön is eredményesebb lesz, mint egyébként, akkor is, ha zavarja az a sürgetés, ami a környezetéből érkezik. Csak ne sértődjön meg rajta!