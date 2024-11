Eljött az idő: így hat ma a csillagjegyekre a Mars-Plútó szembenállás

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Mars és a Plútó fényszöge hozhat ma bosszúságokat, kellemetlen megjegyzéseket, és olyan vitákat, amik derült égből a villámcsapásként érik, de valószínűleg régóta hordozott sérelmek törnek most fel. Próbálja meg eszerint is értékelni!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Plútó már az ön jegyének határán billeg, így önt is érik ma erős feszültségek. Szokatlan módon most olyan dühös lehet egy helyzetben, hogy nehezen tudja visszafogni magát, a Mars most az „olaj a tűzre”, vagy a robbanni készülő bomba.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az a jó, hogy ön alapvetően békés természet. Így viszonylag könnyen el tud lavírozni a feszültséget hozó helyzetekben is. Remélhetőleg nem lesz nagyon nehéz emberekkel dolga a mai napon. Most ugyanis mindenki feszült és ingerlékeny.