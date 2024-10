Megsúgta az univerzum: ennek a csillagjegynek ma különösen kedveznek az égiek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A napi horoszkóp szerint a víz-elemű jegyekben összeálló bolygóháromszög sok érzést hoz. Ugyanakkor ez önnek túl szentimentális, s éppen ezért az ilyen típusú családtagok fogják leginkább irritálni. Pedig nem a másik stílusával kellene foglalkoznia, hanem azzal, amit mond.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Víz-elemű bolygóháromszög az egész napját meghatározza. Zseniális ötletei támadhatnak váratlanul (Skorpió Merkúr), a semmiből talál megoldást a problémákra. Nem baj, ha érzelmi alapon dönt (Rák Hold).

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Bolygója, a Merkúr a Skorpióban jár. Ahol aktuálisan jár a bolygója, ön is pontosan úgy érzi magát. A Skorpióban tűpontos meglátásokat hoz, és nagyon jó "ráérzéseket". Most ráadásul összeáll egy nagy bolygóháromszög, ami ezt tovább erősíti.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Már éjjel belép a Hold a Rákba. Most a családra, otthonodra fókuszál, és könnyebben működteti a kapcsolatait. Igazán empatikusan viszonyul a másikhoz, és persze cserébe is ezt kapja. Most áll össze az a nagy bolygóháromszög az égen, ami önnek igazi áldást hoz a következő napokban.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A víz-elemű bolygóháromszög önt kevésbé hatja meg. Sokkal jobban izgatja és/vagy zavarja, hogy a munkahelyén a főnöke, vagy egy buzgó kollégája folyton nyaggatja. Ezzel hátráltatja a normális munkavégzésben.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Inspirálóan hat önre ma valaki. Lehet, hogy egy önnél idősebb személy, akinek eddig csak a szigorú arcát látta csak, és ma nagyon kellemes meglepetés éri vele kapcsolatban. Sokat tanulhat tőle, ha nyitott marad.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden önre is hatnak az inspiráló fényszögek. Ekkor mindent megoldhatónak lát. Közben a Mars is intenzív, ami a cselekvéshez szükséges energiát hozza. Zseniális, ha megvan a megoldás és a megvalósításhoz szükséges energia is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ez az ön napja lesz. Önnek kedveznek az égi folyamatok kedden. Sőt, nemcsak aznap, hanem három napon át: csütörtökig egy álomszép bolygóháromszög áll össze. Tízből öt bolygó vesz részt ebben, ami a jelentőségét hangsúlyozza. Önnek ez rendkívül kedvező, valósággal lubickolhat az örömben.