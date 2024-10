Megőrjíti, ahogyan a kamaszok öltözködnek? Így térítheted őket jobb útra

Nincs könnyű dolgunk, ha gyerekeink öltözködését szeretnénk befolyásolni. Szembe találjunk magunkat a makacssággal, az „én ezt jobban tudod” és az „ezt akarom felvenni” mondatokkal. Ám van néhány remek tippünk, hogy érjük el mégis, amit szeretnénk - írja a Fanny Magazin.

Sokszor különösen öltözködnek a kamaszok

A színek hatalma

Vannak színek, amelyeket szívesen viselünk, de akadnak olyanok is, amelyektől kimondottan idegenkedünk. Pont így van ez a gyerekeknél is, akár kicsikről, akár nagyobbakról van szó. Ezért fontos, hogy kitapasztaljuk, milyen színeket hord szívesen, és a fazon választásakor máris óriási előnyre teszünk szert, ha neki kevésbé tetsző ruhát az ő kedvenc színében ajánljuk fel neki.

Együtt az igazi!

Fontos, hogy együtt menjünk ruhákat venni, mert így óvatosan irányítani tudjuk a választását, ráadásul, ha hagyjuk, hogy ő maga válassza ki a ruháit – persze a segítségünkkel –, azzal kialakíthatja a saját stílusát, és ezzel máris jobban érdekli őt az öltözködés.

Kössünk egyezséget

Ha gyerekünk egy őrült divatot követ, amely számunkra hajmeresztőnek tűnik, akkor is próbáljuk elfogadni! Jusson eszünkbe, hogy mi sem voltunk különbek az ő korukban! Esetleg próbáljunk meg kompromisszumot kötni, például, ha eszméletlen bő cuccokat vesz magára, akkor avassuk be az „alul bő, felül szűk vagy alul szűk, felül bő” szabályba, vagy beszéljük meg vele, hogy ha a barátokkal találkozik, akkor jó, de a suliba inkább ne így öltözködjön.

Árulkodó képek

Ugye mi is jártunk már úgy, hogy egy ruháról azt gondoltuk, hogy remekül áll nekünk, majd, amikor egy fotón megláttuk magunkat benne, rájöttünk, hogy valójában borzalmasan áll. Ha azt látjuk, hogy a gyerekünk rettenetesen néz ki egy szerelésben, csak fotózzuk le és mutassuk meg neki!

Mutassunk neki jó példát

A gyerekek elsősorban mintát követnek. Megfigyelnek minket, és akarva, akaratlanul is utánoznak minket, akár viselkedésről, akár öltözködésről van szó. Ezért fontos, hogy magunkkal is legyünk kritikusak, ha ruhaválasztásról van, és kérjük ki a gyerek véleményét is, így szinte biztos, hogy ő is ezt fogja majd tenni velünk.