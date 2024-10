Az Oroszlán Hold nagy hatással lesz ma ezekre a csillagjegyekre

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hirtelen változást hoz az Uránusz, és hogy kedvező fényszögben van a Marssal, az azt jelzi, hogy ez a változás összhangban lesz a vágyaival, terveivel. Nagyszerű napja lesz pénteken, este még érkezhet egy bónusz jó hír!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A pénteki napra egy új, kellemes időszak kezdeteként emlékezhet vissza majd később, de hogy ez tényleg így legyen, önnek is tennie kell. Bármibe is fog ma, az nagy eséllyel van sikerre ítélve, különösen akkor, ha mindehhez az akaraterejére is szüksége van.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az uralkodó bolygója, az Uránusz kedvező fényszögben van a Marssal. Ma ki kell mozdulnia a komfortzónájából, de ennek kimondottan örülni fog. Kedveznek önnek a bolygók, most szerencsés lehet.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Pénteken elszántan szeretne haladni valamivel, és most a körülmények, szerencsés véletlenek is a kezére játszanak ebben. Sikeres lehet valamiben, amivel nagy elismerést vagy bókot zsebelhet be.