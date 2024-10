Komoly feszültség vár ma ezekre a csillagjegyekre - Köztük vagy?

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Kos telihold ma sok feszültséget hoz, és komoly feszültségeket robbanthat ki. Ugyanakkor ezek most előre visznek, mert legalább tiszta vizet önt a pohárba. Innentől mindenkinek egyértelmű lesz, hogy meddig mehet el önnél.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha nincs dolga, keres magának és ez ma bizony fokozottan így lesz. Arra azonban biztosan nincs szükség, hogy túlzásba vigye és mindent egy napba akarjon belezsúfolni. Főleg, hogy ma telihold van a jegyében, ami amúgy is hoz feszültséget. Lazítson egy picit a gyeplőn!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön úgy érezheti, hogy ketté kellene szakadnia, ha mindenkinek meg szeretne felelni. Valaki ugyanis a segítségét kérheti, de ez ellentétben állhat egy másik feladattal, ígérettel. Most a kommunikáción van a hangsúly!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A telihold hozhat erős fordulatokat. Valaki miatt módosulhat, vagy meg is hiúsulhat egy terve és úgy alakulhat, hogy helyette valami egészen mással kell nap közben foglalkoznia, mint amire számított. Ne aggódjon, mert komoly esély van arra, hogy végül önnek ez lesz a kedvezőbb verzió.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Kos telihold sok feszültséget hoz. Valószínűleg a program is menet közben módosul és ön nem nagyon tud mást tenni, mint sodródni az árral. Viszont még ha gyorsan is kell változtatnia, unatkozni biztosan nem fog, hiszen más területen éppen van tennivalója bőven.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma váratlan hírt kaphat egy régi ismerősről, vagy felbukkan valaki hirtelen, akire tényleg nem is számított. Boldog lehet a hír, vagy a találkozás miatt, de ne változtasson a tervein és főleg ne gondolkodjon azon, hogy mindent átszervezzen miatta.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön a Kos telihold önnek szegez egy fontos kérdést. Egy információt kap, és ez lesz a nap fő témája. Vajon mindent folytat úgy, ahogyan eddig, vagy módosítja az útirányt? Komoly döntés, amit alaposan meg kell fontolnia.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Vénusz a jegyében jár, és most telihold van a Kosban. Ne csodálkozzon, ha nagyobb siker vár önre, mint ahogyan számított rá, vagy több pénzhez, esetleg dicsőséghez jut, mint amit eredetileg gondolt. Bárhogyan is lesz, most ne kérdőjelezze meg a szerencséjét!