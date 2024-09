Megsúgta az univerzum: nehéz nap lesz a mai a csillagjegyek számára

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hétfőn új információval jelentkezik egy közeli ismerőse, aminek hatására valószínűleg alaposan felpörögnek majd a gondolatai. Ha pedig valami ennyire komolyan felkelti az érdeklődésedet, amellett nem is érdemes elmenned.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma lehet, hogy mindent alá kell rendelnie egy célnak, és emiatt akár le kell mondania valamilyen előre eltervezett programot, de most nagy előrehaladást érhet el. Addig üsse a vasat, amíg forró! Olyan lehetőségek ezek, amik nem jönnek vissza.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Halakba lép a Hold, ami önt frusztrálhatja. A szuper hétvége után nehéz visszarázódni a munkába, ráadásul most nagyon szétszórt, és elúszik az idővel. Az segíthet, ha nagyon pontosan felírja a tennivalókat, és többször is ellenőrzi.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az élethez néha bizony kell némi szerencse is, amit hétfőn ön is megtapasztalhat. Jó időpontban lesz jó helyen, és találkozik valakivel, aki szuper lehetőségeket hoz, vagy szerencséje lesz valamiben. Persze a lehetőségekkel élni is tudni kell, de ön ebben is jó!