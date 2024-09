"Az írás még jobban összehozott minket" - terápiaként hat a közös munka a szerelmespárra

A Fanny magazin készített riportot az írópárossal.

Fotó: Fanny magazin

Az író személye mindig fontos volt, ahogy írói álnevek is mindig léteztek. Az olvasók manapság viszont talán a korábbinál jobban elvárják, hogy tudják, ki írta kedvenc könyvüket. Sokan keresgélték a közösségi médiában is az Andalúz örökség szerzőjét a megjelenés után. Akik komolyabban gondolták a kutatás feladatát, azok még a kiadót is megkérdezték, ki áll a látványos borítójú, két szálon futó romantikus-történelmi könyv mögött. A kiadó viszont mindig azt válaszolta, egyelőre titok. Aztán 2024-ban megjelent a Borneó gyöngyei, és a titokról lehullott a lepel: Pálmai-Lantos Éva nem egy személy, hanem kettő, egy nő és egy férfi, ráadásul egy pár. Éva és Sándor közösen alkották meg a történeteket, és úgy tűnik, a kapcsolatuk nem sínylette meg az együtt írást, sőt!

Kicsoda Pálmai-Lantos Éva?

A rejtély akár jót is tehet a népszerűségnek, hiszen azt is sokan próbálták már kinyomozni, kicsoda Kondor Vilmos. Ebben az esetben végül a szerzőpáros és a kiadó elébe ment a leleplezésnek, maguk tárták fel a megoldást, és léptek ki a reflektorfénybe. Idén nyár elején már személyesen dedikáltak az Ünnepi Könyvhéten, és azóta több helyen megjelentek. – Jólesett, hogy nyomoztak utánunk, volt benne egy kis titokzatosság-érzés is. Bár szerintem a fél világnak mi árultuk el magunkat, és időközben az is kiderült, hogy rémesen rosszak vagyunk titoktartásban – nevet Éva.

– Egyébként nem volt ez tudatos rejtélyépítés. Inkább az állt az döntés hátterében, hogy Évinek irodalomelméleti háttere van, én pedig teljesen más vonalon mozogtam eddig, scifit, fantasyt, thrillert, történelmi regényt írtam korábban. Így egyrészt el tudtuk választani a korábbi munkásságunkat az újtól, másrészt egy nevet választhattunk kettőnknek egyfajta márkanévként. Ezzel elkerülhettük a vitát, hogy Szélesi-Vancsó vagy Vancsó-Szélesi legyünk – teszi hozzá Sándor. Azt pedig mindketten elismerik, hogy bár a kritikákat, véleményeket olvasták, a személyes visszajelzés, az olvasókkal való találkozás igencsak hiányzott nekik.