Te tudod, meddig kell gyerekülés az autóba? Ügyvéd adott választ az örök kérdésre!

A Fanny magazin szedte össze a legfontosabb tudnivalókat, hogy senki ne járjon pórul, és a legnagyobb biztonságban tudhassuk csemetéinket.

Fotó: Pexels

1.

Határ a három év!

Alapszabály, hogy a három évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható, és csak erre alkalmas járműben. Ez azt jelenti, hogy olyan járműben, ahol a gyerekülés rögzítése a gépkocsi gyári kialakítása miatt nem megoldható, nem szállítható három évnél fiatalabb kisgyerek.





2.

Mérjük le a magasságát!

Ha a gyermek elmúlt hároméves és 135 cm-nél magasabb, akkor az autó hátsó ülésén gyermekülés vagy ülésmagasító nélkül is utazhat, de csak bekapcsolt biztonsági övvel. Fontos, hogy a biztonsági öv a testméretéhez igazodva biztonságosan rögzítse, ne vágja a nyakát, és a vállánál megfelelő magasságban legyen rögzítve. Ha ez nem megoldható, szükséges az ülésmagasító.





3.

Csak így ülhet előre!

A 150 cm-nél alacsonyabb gyermek is ülhet az első ülésen, de csak a testméretéhez és testsúlyához kialakított gyermekbiztonsági rendszerben. Ha a gyermek eléri a 150 cm-es magasságot, akkor kiegészítő ülés nélkül is utazhat az első ülésen.





4.

Kapcsoljuk ki a légzsákot!

A legkisebbeknek szánt gyereküléseket általában úgy tervezik, hogy menetiránynak háttal lehessen őket beszerelni az autóba. Ezeket a hátsó ülésre és az első ülésre is rögzíthetjük, de az első ülésen csak akkor utazhatnak menetiránnyal háttal, ha az ülés előtt nincs légzsák, vagy az ki van kapcsolva.





5.

Az utca felőli oldalon

Tapasztalatok szerint egy személyautóban a legbiztonságosabb hely a jobb hátsó ülés, ezért elsősorban ide érdemes berakni a gyereküléseket. Már csak azért is, mert ez a járda felőli oldal, itt a legbiztonságosabb a be- és kiszállás, valamint a biztonsági öv be- és kicsatolása is itt a legkényelmesebb.





6.

Utólag már nincs reklamálás!

Ha egy gyermek autósülés nélkül utazik, a járművezetőt 20 ezer forint helyszíni bírsággal sújtják. Ha nem fogadja el a helyszíni bírságot és az eljárást lefolytatják, a pénzbírság összege 39 ezer forint. Fontos, hogy ha a helyszínen tudomásul veszi a szabálysértést, utólag már nem lehet vitatni, még akkor sem, ha otthoni mérés során kiderül, hogy a gyermek 135 cm-nél magasabb.





7.

Kivétel erősíti a szabályt