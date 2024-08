4 hónap alatt 18 kilót fogyott Mónika, ezzel a trükkel sikerült ilyen gyorsan átalakulnia

Már versenyekre is jár

Mónikát soha senki nem tudta rávenni a sportolásra. Ebben két éve jött nála a fordulópont.

Fotó: Fanny magazin

„Nehéz időszakom volt, el kellett altatni a kiskutyánkat” – meséli. „Bánatomban annyit ettem, hogy két hónap alatt majdnem három kilót szedtem fel. Annyira megijedtem, hogy elkezdtem futni. A súlyom szépen visszaállt 57-re, amit már ezt a kis kilengést leszámítva hét éve tartok. Egyébként az első egy-két hét nagyon nehéz volt. Nem bírtam futni, sokat sétáltam, meg sírtam, mert szúrt az oldalam. Aztán annyira megszerettem, hogy most már reggel négykor kelek, fél ötkor már megkezdem a 10 km-es Duna-parti távomat. Még télen, sötétben is. Szokták ismerősök kérdezni, hogy nem félek-e. Én meg azt szoktam felelni, hogy ha találkoznék valakivel, elfutnék előle. Hétvégén pedig, amikor több időm van, 18-20 km-t teszek meg. Heti egy pihenőnapom van. Már versenyekre is járok, de csak a félmaratont tudom megtenni. Többen mondták, hogy elment az eszem, hogy ennyi idősen kezdtem el futni. De nem hiszem, hogy korhoz lenne kötve, sőt, semmi nincs ahhoz kötve. Nem csak a testemnek, hanem a lelkemnek is nagyon jót tesz…”

„Minden nap teszek az egészségemért”

Mónika büszke rá, hogy a változókor idején ahelyett, hogy elhagyta volna magát, képes volt megújulni.

„Nagyon jól érzem magam a bőrömben” – mondja. „Amúgy is magabiztos nőnek vallom magam, de amióta rendeződött a súlyom, azóta még inkább. A kolléganőim is azt mondják, hogy teljesen más lett a kisugárzásom, mások a rezgéseim. Szeretnék sokáig ebben a korban maradni, mert most minden jó. Nagyon jó érzés, hogy tudom, minden nap teszek magamért, olyan dolgokat eszem, amik egészségesek, táplálnak, és most már sportolok is. Esténként nyugodtan fekszem le, mert minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy fitt maradjak. Az idejét sem tudom, hogy mikor voltam utoljára beteg. És talán az is számít, hogy már nem stresszelek annyit. Ahogy az ember idősödik, már nem vesz mindent magára és könnyebben elenged dolgokat. Ha valaki szeretne új életmódba vágni, szerintem a rendszeresség a legfontosabb. Mellette pedig rettenetesen nagy akaraterő kell hozzá. Nekem is azért sikerült, mert amit én eldöntök, azt tűzön-vízen át megcsinálom.”