Heti horoszkóp: ez a csillagjegy ne vitatkozzon nála magasabb rangban lévővel!

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Ezen a héten tudat alatt arra törekszel, hogy különféle kalandokban legyen részed. Nem tudni, hogy ez a kockázatos tevékenységed valóban indokolt lesz-e, de a felejthetetlen élmények vihara garantált. Biztosan nem fogsz unatkozni. Lehetőséged nyílik új szerelem megtalálására, ragyogó érzelmek átélésére és remek időtöltésre.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Mint mindig, most is sietsz! Ezen a héten kicsit lassabban kell élned, különben elbuksz. Az érzelmek időnként túlcsordulhatnak. A munkahelyeden megnő a tekintélyed, véleményedet mind a kollégák, mind a feletteseid figyelembe veszik. De ne csak dolgozz, hanem sétálj, pihenj, elmélkedj. A csillagok anyagi sikert is ígérnek.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Mottód a rugalmasság és az alkalmazkodás képessége. Ne becsüld azonban túl a képességeidet, különben fennáll annak a veszélye, hogy támogatás nélkül maradsz. Szánj több időt a kollégákkal vagy az új üzleti partnereiddel a kommunikációra. Hidd el, érdekes ötletekkel látnak el, és új lehetőségeket nyitnak meg előtted.

Bak

XII. 22.–I. 20.

A hét elején mellőzd a váratlan ötleteket vagy a túl merész javaslatokat. Ha úgy döntesz, hogy ily módon szeretnél kiemelkedni, félreérthető leszel. Nem szabad felesleges problémákat okoznod magadnak. Csütörtökön és pénteken sok olyan hírt hallasz, amely meglephet. A szombat után úgy érzed majd, hogy a legtöbb gondod lekerült a válladról.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

A hét új lehetőségekkel kecsegtet, egyes események menete a kívánt irányba fordulhat. A hét eleje tele lehet túlórázással, de ez pozitívan hat az anyagi helyzetedre. Szerdán nem szabad sietned, ugyanis a terveid megbízhatatlannak, kalandosnak tűnhetnek. Töltsd a hétvégét a természetben vagy a strandon.

Halak

II. 20.–III. 20.

Ezen a héten elkísér a siker. Adj magadnak több időt. Most sok mindent megengedhetsz magadnak: hirtelen arculatváltást vagy engedékenységet a szeszélyeidnek. Előléptetés lehetséges, ha kezdeményezőkészséget és diplomatikus hozzáállást mutatsz. A munkahelyen próbáld elkerülni a konfliktushelyzeteket. A hétvégén a szeretteiddel való találkozások, városon kívüli kirándulások, érdekes baráti beszélgetések okoznak örömöt.