4 csillagjegy, akinek el kell hagynia az otthonát, és új életet kell kezdenie

RÁK

Az érzelmi érettségednek köszönhetően képes voltál szimbolikus távolságot tartani magad és a múltad között, de a következő életfejezeted azt kívánja, hogy most szó szerinti távolságot hozz létre. Az az új kezdet, amit építesz magadnak új magasságokba fog repíteni, amint először kilépsz a világba az otthonod határain túl. Új emberekkel fogsz találkozni, különböző nézőpontokat tapasztalsz meg, és megtanulod, ki is vagy valójában. Mindig is független voltál, de csak akkor tanulod meg megkülönböztetni a saját gondolataidat és vágyaidat mások hangjaitól, akik a belső világodban helyet kaptak, ha igazán a saját lábadra állsz. Csak akkor tudod elengedni ezt a terhet, ha felismered, hogy ott van.

Fotó: Pexels (illusztráció)

HALAK

Vannak dolgok ezen a világon, amiket ideje végre saját szemeddel is meglátnod. Olyan dolgok, amikről könyvekben olvastál, és az évek során a képzeletben valóságossá tetted. Olyan dolgok, amelyek alapvető emlékeid és személyiséged részévé váltak, bár soha nem tapasztaltad meg őket első kézből. Következő életed fejezete arról szól, hogy valóra váltsd gyermekkori álmaidat, utazz el azokra a helyekre, amelyeket látni, szagolni és megérinteni vágytál. Merj megszólalni azokon a nyelveken, amelyeket tanultál, és nézd meg azokat a kultúrákat testközelből, amelyeket mindig is csodáltál. Ideje megtanulnod az igazságot, amit régóta sejtettél, de soha nem merted kimondani: talán van egy hely ezen a világon, ahova jobban illesz, ahol otthonosabban érzed magad, mint azon a helyen, ahol születtél és most is élsz.

NYILAS

Itt az ideje, hogy szavakat tettekre váltsd. Mindig is az a személy volát, akit mások kalandvágyónak tartottak. Te vagy az, aki mindig is egy másik városba akart költözni, és akitől az emberek mindig sokkal többet várnak el, mint másoktól. A vágyaid már régóta meghaladták a bevételeidet, de az elmúlt hónapok okos megtakarításaidnak köszönhetően új ajtókat nyílhatnak meg, megszüntetve az álmaid és valóság közti szakadékot. Egy kis időbe telik, míg hozzászoksz az új valóságodhoz és megszűnik az érzés, hogy a helyeden vagy. Képes vagy megtervezni és végrehajtani a legvadabb kalandjaidat, a legnehezebb rész csupán az, hogy megjelenj és élvezd az egészet.