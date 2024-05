Te köztük vagy? Íme a négy leggonoszabb csillagjegy mind közül

Az asztrológia rengeteg embert lenyűgöz azáltal, ahogy betekintést nyújt az emberek személyiségébe és viselkedésébe. Míg egyes csillagjegyek lágyszívűek és kedvesek, akadnak olyanok is, akik már kevésbé megbocsátóak. Az Astrotalk nemrég azt a négy csillagjegyet mutatta be, akik a viselkedésük miatt sokszor tűnhetnek aljasnak, sőt, egyenesen gonosznak is.

Képünk illusztráció / Fotó: Miha Creative

1. Skorpió

A Skorpiókat gyakran nevezik az egyik leggonoszabb állatövi jegynek. Intenzitásuk és szenvedélyük néha már durvának vagy könyörtelennek tűnhet. A Plútó, az átalakulás és a hatalom bolygója által irányított Skorpiók mély érzelmeikről és heves hűségükről ismertek, ami azonban féltékenységbe, kisajátítási törekvésbe, és az irányítás iránti vágyba is átcsaphat. A Skorpiók továbbá nem könnyen bocsátanak meg, vagy felejtenek. Ha elárulva érzik magukat, akár bosszúállók is lehetnek. Éles szavaik és hideg viselkedésük úgy szúrhat, mint "a skorpió farka", ugyanakkor a kemény külső mögött a Skorpiók nagyon is mélyérzésűek, és gyakran sérülékenyebbek annál, mint amilyennek mutatják magukat.

2. Bak

A Bakok a fegyelmezettségükről és elszántságukról ismertek. A Szaturnusz, a felelősség bolygója uralja őket. Ennek hatására a Bakok komolyabbak és kevésbé megbocsátók, amikor a hibákról és hiányosságokról van szó. Gyakorlatias hozzáállásuk időnként már aljasnak tekinthető, különösen szakmai környezetben. A Bakok sokat várnak el maguktól és másoktól is, és meglehetősen kritikusak tudnak lenni. Nincs sok türelmük a lustasághoz vagy a hozzá nem értéshez. Ez a szigorú megközelítés azonban gyakran elfedi azt a mély elkötelezettséget, hogy elérjék a céljaikat és segítsenek másoknak is fejlődni.

3. Szűz

A Szüzek a rendkívül kritikus természetükről híresek. A Merkúr, a kommunikáció és az értelem bolygója által irányított Szüzek éles elméjűek és nagyon odafigyelnek a részletekre. Noha ezek a tulajdonságok kiváló problémamegoldóvá teszik őket, túlságosan kritikus és ítélkező hajlamhoz is vezethetnek. A Szüzek a tökéletességre törekednek, és sokszor mások előtt is ugyanilyen magas követelményeket állítanak fel. Ez válogatósnak vagy akár aljasnak is tűnhet. A Szüzek gyakran rámutatnak mások hiányosságaira anélkül, hogy megpróbálnák finomítani a szavaik élét. A Szüzek azonban általában jó szándékkal rendelkeznek, és a céljuk az, hogy segítsenek másoknak fejlődni és sikereket elérni.



4. Kos

A Kos az agresszióhoz és a vezetéshez kapcsolódó jel. A Mars, a háború és a cselekvés bolygója által uralt Kosok merészek, versengők és sokszor konfrontálódnak. Természetes vezetők, akik nem félnek elmondani a véleményüket, vagy kiállni azért, amiben hisznek. Ez a tüzes természet azonban néha már aljasnak vagy túlságosan agresszívnek tűnhet. A Kosok türelmetlenek és hirtelen haragúak lehetnek, gyakran cselekszenek, mielőtt gondolkodnának. Kíméletlen őszinteségükkel és közvetlen hozzáállásukkal megbánthatják mások érzéseit, de általában azért ilyenek, mivel szenvedélyesek, és a céljaik elérése hajtja őket.