Üzentek a csillagok: fontos, hogy ez a csillagjegy ma mindenképp hallgasson a megérzéseire!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön a Hold még a Vízöntőben jár. Dolgozni nincs sok kedve, de ha már muszáj, akkor most igazán eredeti ötletekkel kápráztatja el a környezetét. Most nagyon megkönnyíti a munkát, hogy ennyire rugalmasan gondolkodik.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden a megérzései vihetik a helyes irányba, úgyhogy vegye komolyan őket, különösen, ha egy másik emberrel kapcsolatosan jelez az intuíciója. Valaki egy ajánlattal, vagy egy lehetőséggel fogja megkeresni és a belső hang nélkül, pusztán a tényekre hagyatkozva most könnyedén tévútra kerülhet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön magával ragadhatja a hév, amikor valakivel vitái adódnak egy világnézeti kérdésben. Mielőtt azonban egy hosszabban tartó kellemetlen szituációba keveredne, jól gondolja meg, vajon érdemes-e egy amúgy jó emberi kapcsolatot feláldozni ilyen ügyek miatt.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön találkozhat valakivel, aki egy izgalmas újdonságról hoz hírt, ami nagyon erősen felkelti az érdeklődését. Nincs kizárva az sem, hogy a hatás olyan erős lesz, hogy elhatározásra jut és nem törődve az akadályokkal és nehézségekkel belevág egy izgalmas kalandba.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön mindig is érdeklődő és nyitott volt, főleg ha újdonságokról van szó, az ilyesmivel általában könnyű önt lázba hozni. Ma híreket kaphat egy újításról, vagy felfedezésről és ez ismét nagyon erősen felkelti az érdeklődését.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Vízöntő Hold sok szellemi frissességet ad, így most nagyon érdeklődően viszonyul az elvont kérdésekhez is. Adódhat is ma egy probléma, amit nem lehet a szokásos és jól bevált módszerekkel megoldani. De nagyon találékony, és rájön, hogy lehet az akadályokat kikerülni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma váratlan híreket kaphat, ami pedig nagyon is érinthet önt is valamilyen módon. Ha így is van, ne rontson ajtóstól a házba, várja meg, amíg elülnek az ezzel kapcsolatos első hullámok, befut minden fontos információ és csak azután lépjen az ügyben. De akkor viszont mindenképpen!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön előfordulhat, hogy feszültség keletkezik ön és egy ismerőse között, lehet, hogy egy munkát, vagy pénzügyeket is érintő kérdésben. Legyen bármi is a feszültség oka, ne törődjön vele túlságosan, később ő maga fog rájönni, hogy valószínűleg túlreagálta ezt az egész dolgot.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Csütörtökön kiderülhet, hogy valaki, akiben megbízott, visszaél a helyzetével, vagy egyszerűen csak eljátssza a bizalmát. Reagáljon elegánsan a helyzetre, de tudassa azt is az illetővel, hogy több dobása már nem lesz önnél.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma elő kell vennie a remek diplomáciai érzékét, mivel a közelében komoly konfliktusforrások alakulhatnak ki - semmi gond, mert ön ebben remek! Még azonban így sem biztos, hogy el tudja kerülni az érintkezést az ebben résztvevőkkel. Ügyeljen arra, hogy elkerülje az ütközőzónákat!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lehet, hogy ma egy kisebb-nagyobb bolondokháza vár önre nap közben, de önnek nem muszáj hagynia, hogy ebbe belerángassák. Tekintse úgy ezt az egészet, mint egy szappanoperát, amelyben a szereplők folyamatosan egymás ellen ármánykodnak, és ön kívülről nézi az egészet.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vegyes hatások érik csütörtökön. A Vízöntő Hold picit szétszórttá teszi, viszont tagadhatatlanul jó hangulatot hoz. Talán ha kétszer is ellenőriz mindent, akkor most elkerülhetőek a "szétesésből" eredő hibák.