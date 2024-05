Ezeknek a csillagjegyeknek ma vigyázniuk kell a romantikával

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold és a Vénusz együttáll a Bika jegyében, ami nagyon romantikus hangulatot hoz. Most ön is könnyebben elérzékenyedik, hiába próbálja titkolni. Ha van „jelölt”, érdemes keddre időízteni a randit!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold és a Vénusz együttállás, ráadásul az ön jegyében, így kedvező hatását is ön érezheti a legerősebben. Most gyakorlatilag bármit elérhet, amit csak szeretne, mert sokakra van nagy hatással. Ha szingli, most beléphet az életébe a nagy ő.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A siker nagyon fontos az életben, de mindezt csak akkor tudjuk igazán élvezni, ha megoszthatjuk valakivel, aki együtt tud velünk örülni. Ma mindkettőből kijut: eredményekből, örömökből és olyan személyből is, aki őszintén tud önnel örülni.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Lehet, hogy nem minden alakul majd pontosan úgy, ahogyan azt ön szeretné. Talán egy hibát vét, de az is elképzelhető, hogy más hibája okozza a kalamajkát. Szerencsére mindez ma kevésbé számít: mindenki kedvesebb és elnézőbb a szokásosnál.

Ezt tartogatják mára a csillagok. Fotó: Shutterstock

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma igyekezzen a szavait, cselekedeteit nem csak a saját szemszögéből tekinteni, hanem figyelembe venni, hogy másokra mindez hatással lehet. Lehet ugyanis, hogy ma egy kicsit önző dologra készül és esélyes egy kis mosolyszünet valakivel emiatt. Ugyanakkor jó hat tudja: igaza van.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma legyen óvatos és ne vállaljon be kockázatokat sem a munkában, sem pedig a magánéletben. Legyen hát bármilyen csábító is egy adott helyzet, vagy ajánlat, a józan eszével reagáljon. A mai nap mottója legyen ez: Nem mind arany, ami fénylik!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden jó megfigyelőként, éles szemmel észrevehet valamit, amit mások talán nem. Ha pedig ügyes, és talán lesz önben egy kis kockázatviselési hajlandóság is, előnyére fordíthatja ezt a plusz információt.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Uralkodó bolygója, a Mars a Kos jelében jár. Nagyon erős tűz lobog önben és talán a lendülete is akkora, hogy meg sem lehetne állítani. Miközben azonban nagy léptekkel halad a célja felé, ne feledkezzen meg arról, hogy ön körül mások is vannak. Nehogy valakit elsodorjon közben...

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kedden alkalma lehet arra, hogy valakivel, aki közel áll önhöz, eltöltsön egy kis extra időt, de talán az egyéb elfoglaltságai miatt fontolgatja, hogy lemondana róla. Ne tegye! Ma együttáll a Vénusz és a Hold, és igazán szép, tartalmas pillanatokat ígér.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma picit besűrűsödnek a dolgok, ön meg ma nehezebben koncentrál a munkára. Lesznek pillanatok, amikor azt érzi, hogy képtelenség, hogy minden feladaton túljusson, de ez valószínűleg erős túlzás. Menni fog az, fel a fejjel!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lehet, hogy kedden egy leckével lesz gazdagabb és ha jól figyel, tanulhat is belőle. Talán túl sokat vállalt, vagy túl hamar akart eredményt és most változtatni kell. Soha sincs késő egy kérdéshez más oldalról közelíteni. Más irányból meg szuper híreket kap.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Hold és a Vénusz fényszöge csodás napot jelez. Ma könnyen meghatódik, pedig víz-elemű jegyként ez egyébként sem áll öntől távol, de ma ez még fokozódik. Nézzen meg egy szép filmet!