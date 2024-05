Ezekhez a praktikus járművekhez jogsi sem kell

1.

Még ritkaságnak számítanak

Bármilyen hihetetlen, bizonyos autókhoz nem szükséges B kategóriás jogosítvány. Ilyen az elektromos buborékautó is, amely kis méretének köszönhetően kiváló szolgálatot tehet nekünk a városi forgatagban, ráadásul a parkolással sem kell sokat bajlódnunk.





2.

Utazzunk két keréken

Ha szívesen átmozgatnánk magunkat, a hagyományos kerékpár ideális megoldás lehet. Arra azonban készüljünk fel, hogy a KRESZ szabályait ismernünk kell a biciklivel való zavartalan közlekedéshez, akkor is, ha nincs jogosítványunk.





3.

Villámgyors bicikli

Az elektromos kerékpárok esetében sem szükséges jogosítvány, amennyiben a jármű megfelel bizonyos feltételeknek. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy mi az aktuális jogszabály, mindenképp érdemes utánajárni. A vezetői engedély szükségessége ugyanis a jármű teljesítményétől és a maximum sebességétől is függ.





4.

Így tudunk robogni

Az elektromos robogók is megoldást jelenthetnek, azonban ebben az esetben is ajánlott utánanézni az aktuális jogszabályoknak és a jármű tulajdonságainak, mielőtt forgalomba indulunk. Ha a teljesítménye maximum 4000 W és a végsebessége nem haladja meg a 25 km/h-át, akkor nem szükséges a jogosítvány. A biztosításról és a bukósisakról azonban ebben az esetben is gondoskodnunk kell.





5.

Suhanjunk könnyedén

A segway egyre gyakrabban tűnik fel a közlekedésben. Sokan szívesen suhannak a kétkerekű járművel városnézés közben, de akár csoportos túrákon is részt vehetünk a segítségével. Habár könnyen kezelhető, mindenképp figyeljünk oda a környezetünkre a balesetek elkerülése érdekében.





6.

Egyensúly az utakon

A hoverboard használata előtt célszerű néhány napot rászánni a gyakorlásra. Azonban ha ráérzünk, hogyan kell közlekedni a kétkerekű eszközzel, bárhová gyorsan odaérhetünk vele. Ráadásul kiváló időtöltés lehet akkor is, ha a családdal együtt manővereznénk. Így talán a gyerekeket is egyszerűbb lesz kicsábítani a szabadba.





7.

Modern monocikli

Az airwheel előnye, hogy kis helyen elfér, és a súlya is könnyű, ezért egyszerűen magunkkal vihetjük, ráadásul otthon sem foglal sok helyet. Az elektromos egykerekűvel zsúfolt helyeken is könnyedén suhanhatunk, és egy töltéssel akár több kilométert megtehetünk.





8.

Egyszerű használat

Az elektromos rollert sokan kedvelik. Városnézéshez és kiránduláshoz is ideális, de gyakran szívesen indulnak vele iskolába vagy munkába, hiszen gyorsan elérhető vele az úti cél.