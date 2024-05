A csillagok kellemetlen dolgokat jósolnak ma a Rák jegy szülöttének

2024. május 10.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken kedvező és kedvezőtlen fényszöget is kap a Hold. Délelőtt az idő szorítását érezheti, lehet, hogy picit sűrűbben alakul a délelőtt, mint tervezte. Délután viszont nagyon jó sugallatai támadhatnak!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ez a nap tartogat a reggeli, délelőtti órákban néhány kihívást. A Szaturnusz helyzete mutatja, hogy bizony lehet néhány akadály, ami miatt végül kapkodnia kell. Este viszont szép pillanatai lesznek, harmóniában érzi magát a környezetével.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken egy nagyon érdekes, sőt lebilincselő pletyka juthat el önhöz, méghozzá annyira meggyőző módon, hogy még ön is, aki általában nem szereti az ilyen fajta híresztelést, is könnyen hajlik arra, hogy hitelt adjon neki. Azért legyen óvatos!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Elképzelhető, hogy most minden porcikája tiltakozik az ellen, hogy megtegyen valamit, vagy részt vegyen egy előre leszervezett programon. Érdemes lenne erőt vennie magán, mert amit elmulaszt, az talán fontosabb annál, hogy ilyen könnyen kihagyja.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken el kellene gondolkodnia azon, hogy egy kicsit könnyítsen a saját életén. Nem létezik, hogy minden munkát, amit elvállalt, vagy betervezett, önnek kellene megcsinálni. Egy kis átszervezéssel egészen másképpen alakulna a napja és még saját magára is jutna ideje.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken, ha picit félre teszi a fenntartásait, csatlakozhat egy csoporthoz, ahol több érdekes emberrel ismerkedhet meg és olyan témákban szerezhet ismereteket, melyek mindig is nagyon érdekelték. Igazán izgalmas beszélgetésekben lesz része.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma több okból is oka lehet a vidámságra. Eltölthet egy kis kellemes időt valakivel, aki fontos önnek, sőt, talán még egy közös felfedezést is tehetnek együtt. Az is előfordulhat, hogy találkozik valakivel, akit már egy jó ideje nem látott, de annak is van esélye, hogy valamilyen különleges inspirációban lesz része!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken valamilyen formában pénz állhat a házhoz, amely talán egy visszafizetett kölcsön, vagy valamilyen szerencse okán történhet meg. Az is előfordulhat, hogy egy váratlan lehetőség toppan be az ajtón, amelynek nagyon nehéz lenne ellenállni. Lehet ez hirtelen jövő szerelem is!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Érhetik pénteken meglepetések... Valaki a környezetében alaposan meglepheti azzal, hogy új oldaláról mutatkozik meg. Az is az eshetőségek között van, hogy valakinek a viselkedése változik most meg egy csapásra.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Pénteken felkeltheti az érdeklődését valaki, aki talán egy távoli helyről érkezett, de az is lehet, hogy egy öntől nagyon eltérő álláspontot képvisel, vagy az életvitele igazán különleges. Legyen nyitott vele kapcsolatban, mert hasznos információkat meríthet így.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénteken egy kapcsolatában változás állhat be. Ez lehet pozitív, vagy negatív elmozdulás is. Lehet, hogy valaki még közelebb kerül most önhöz, de az is lehet, hogy egy lépést ön tesz meg hátra, mert a másik úgy viselkedik, hogy nem marad más lehetőség.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Pénteken valaki olyannal hozhatja össze a sors, akit érdekesnek és izgalmasnak talál. Lehet, hogy egyszerűen csak valamely témában nagyon is egyezik a véleményük, vagy az álláspontjuk. És az is, hogy ez egy romantikus kapcsolat lesz.