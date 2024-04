Rózsaszirom a konyhában: A szív gyógyítója

A rózsa a szeretet, a szerelem és a szív szimbóluma. Megszámlálhatatlan változatban pompázik a természetben és a kertekben, és érdemes is begyűjtenünk bármelyiket, ugyanis mindegyikük ehető - számol be a nem mindennapi különlegességről a Fanny magazin.

Fotó: Pixabay





Melyiket válasszuk?

A tearózsák, vagyis a nemesített kerti fajták kiválóan felhasználhatóak gyógynövényként, persze csak akkor, ha nincsenek permetezve. A vadrózsák közül a parlagi rózsa, a berki rózsa, a csipkebogyókat termő gyepűrózsa, a százlevelű rózsa és damaszkuszi rózsa a legkedveltebbek, de sok más vadrózsafaj is gyűjthető. Mindegyikre igaz, hogy a rózsaszíntől pirosig terjedő árnyalatú és erősen illatos virágok a legértékesebbek.





Vércukorszint-csökkentő

Méregtelenítő hatású, ráadásul a súlycsökkenést is támogatja, mivel alacsonyan tartja a vércukorszintet étkezés után, így segít elkerülni a vércukorszint ingadozását és az ebből fakadó evéskényszert. Étkezések között fogyasztva csökkenti az éhségérzetet, ezáltal plusz segítséget jelenthet fogyókúrázóknak a diéta betartásához.





Stressz- és fájdalom űző

Fájdalomcsillapító hatású, emellett illata jókedvre derít minket, enyhíti a depressziót, feszültségoldó, hangulatjavító, csökkenti a stresszt, a feszültséget, nyugtatja az idegeket.





Valódi szívnyugtató

A vörös rózsa nem véletlenül a szeretet és a szív virága, ugyanis támogatja ennek a rendkívül fontos szervünknek a működését, segíti a munkáját. Szívnyugtató és általános idegnyugtató hatásán keresztül az izmok feszültségének enyhítésével segíti az érzelmeink felszínre törését, ezzel enyhítve a szorongásos panaszokat.





Antibakteriális hatású

Nem csak kisebb sérülések fertőtlenítésére használhatjuk, de érdemes külsőleg és belsőleg is felhasználnunk, mivel számos baktériumtörzs elpusztítására alkalmas. Nem véletlen, hogy rengeteg kozmetikum tartalmazza ezt a csodás növényt.





Emésztést javító

A szirma és a bimbója karban tartja az emésztőrendszert, segít a székrekedés megszüntetésében, a béltartalom eltávolításában anélkül, hogy kifejezetten erős hashajtó hatással rendelkezne. Ráadásképpen még a hasznos baktériumok megtelepedését is elősegíti a bélrendszerben. Nem véletlen, hogy Közel-Keleten, Ázsiában és Indiában fontos alapanyag a rózsavíz, mellyel italaikat és desszertjeiket ízesítik, de arctisztításra is használják. Ezzel szemben a virág levele éppen, hogy a hasmenés megszüntetésére alkalmas.





Krónikus betegségek ellen

Daganatos és krónikus betegségek megelőzésében is segítségünkre lehet. Gyulladáscsökkentő, citotoxikus és antioxidáns hatásának köszönhetően, csökkenti az oxidatív stressz során felszabaduló szabadgyököket, és a daganatos betegségek megjelenésében is szerepet játszó DNS-mutációra gyakorolt hatását is.





Hajra és bőrre

A rózsaolaj és a rózsavíz serkenti a hajnövekedést, csökkenti a faggyútermelést, ezáltal mérsékli a haj zsírosodását, de úgy, hogy közben nem válik száraz tapintásúvá. Gyulladáscsökkentő és összehúzó hatásánál fogva sebgyógyító, bőrszépítő, bőrpuhító, hidratáló és rendkívül jól megtisztítja a bőrt a szennyeződésektől. Minden bőrtípusra használhatjuk, még a különösen érzékeny ekcémás, aknés és rozaceás bőrre is. A benne található A- és E-vitamin eltüntetni a bőrhibákat, fiatalossá, selymessé varázsolják a bőrt.





Hormon-kiegyensúlyozó

Elősegíti a hormonális egyensúly kialakulását. Tudományos vizsgálatok igazolták, hogy férfiaknál javítja a spermiumok mozgékonyságát, nőknél pedig segíti az ösztrogéntermelést. Enyhe vízhajtó hatású, és segít a húgyúti fertőzések leküzdésében.





Így készítsük! A rózsaszirmokkal díszíthetjük, ízesíthetjük ételeinket, italainkat, salátába is tehetjük. Rózsavizet nem ajánlott otthon készítenünk, mert az igazi, természetes rózsavíz a rózsaszirmok vízgőz lepárlása során, azaz a rózsaolaj készítés közben jön létre, amolyan melléktermékként. Inkább vásároljuk meg készen.

Rózsatea 1 evőkanálnyi szárított szirmot 2 dl vízzel forrázunk le, 10 percig hagyjuk állni, majd szűrjük le. 4-5-ször 2 deciliter fogyasztható naponta. Friss szirmokból is készíthetünk teát, ebben az esetben egy jó nagy csipetnyi friss szirmot adjunk 2 dl vízhez.

Rózsás olaj Szárított rózsaszirmokkal töltsünk meg egy befőttesüveget, öntsünk rá annyi hidegen sajtolt szezámolajat, hogy bőven ellepje. 4-6 hétig hagyjuk állni, közben naponta keverjük meg. Ügyelünk arra, hogy a szirmok mindig az olaj alatt maradjanak. Végül szűrjük le. Ezt ne tévesszük össze a rózsaolajjal, az ugyanis lepárlással készül, és rengeteg rózsasziromra van szükség ahhoz, hogy néhány csepp illóolajat ki lehessen nyerni.





Bata Kata