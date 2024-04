A 47 éves Emőke másfél hónap alatt 7 kilót fogyott, pedig többet eszik, mint előtte

Az elhízás mindig néhány kilóval kezdődik, amire sokan csak legyintenek és megmagyarázzák valamivel az első intő jeleket. Emőke azonban nem akart belenyugodni abba, hogy teste változásnak indult – írja a Fanny magazin.

Fotó: Lanczendorfer Emőke

Pajzsmirigybetegség miatt hízott meg

Emőke régóta igyekszik tudatosan élni, figyelt az étkezéseire és rendszeresen sportolt. Van egy 27 éves fia, az ő születése után is gyorsan visszatért az edzésekhez és visszaszerezte régi formáját. 22 évvel ezelőtt tapasztalta meg először, amikor úgymond ok nélkül gyarapodott a súlya.

– Három hónap alatt 18 kilót híztam, pedig sosem voltam vastag alkat – idézi fel a régi történetet. – Brutális élmény volt. Úgy néztem ki, mint egy michelin-baba. Elmentem a házi orvoshoz, hisz tudtam, hogy valami nem stimmel. Mivel akkor még otthon voltam a gyerkőccel, az orvos azt mondta, hogy minden rendben, valószínűleg a nyugalom és jólét miatt híztam meg. Nem hagytam annyiban a dolgot, magánúton vizsgálódtam tovább, mert éreztem, hogy ez a többlet nem normális. Kiderült, hogy pajzsmirigybetegségem van, amivel meg is operáltak. A műtét után, egy hónapig otthon feküdtem, mégis lement 10 kiló. A maradék 8 is eltűnt körülbelül fél év alatt.

Egyedül nem járt sikerrel

Emőke azóta gyógyszert szed a pajzsmirigybetegségre, így sokáig kordában tudta tartani a súlyát is. A covid oltás után történt a változás, körülbelül egy év alatt felszedett tíz kilót.

– Ugyanúgy jártam edzeni, ugyanúgy étkeztem, mint azelőtt, mégis hónapról hónapra többet mutatott a mérleg – meséli. – Nem izmosabb lettem, hisz láttam, hogy zsír rakódott le. Próbáltam többet sportolni, többet kardiózni, változtattam az étkezéseimen, nem ettem este kenyeret, lemondtam a tésztákról, de nem segített egyik sem. Amikor már nem volt semmilyen ötletem, hogy mi lehet a baj, és mit tehetnék a plusz kilók ellen, úgy döntöttem, hogy keresek egy jó szakembert. Édesanyámnak jár a Fanny magazin, így sokszor láttam benne, hogy Krisztián segítségével pajzsmirigybeteg nők is le tudtak fogyni. S bár én másik városban lakom, körülbelül egy órányira attól az edzőteremtől, ahol ő dolgozik, úgy voltam vele, hogy ennyi kényelmetlenséget megér az egészségem és a külsőm, így őt kerestem meg.

Fotó: Lanczendorfer Emőke

„Megszűnt a hasi puffadás”

A szakember tanácsára Emőke megváltoztatta az étrendjét, és hetente négyszer jár edzőterembe. Másfél hónap alatt hét kilót adott le.

– Kétszer Krisztiánnál edzem, kétszer pedig a városomban levő edzőteremben – meséli Emőke. – Volt idő, amikor fallabdáztam, rúdfitness-re jártam, de mindig is edzőterem-párti voltam, mert nincs időhöz kötve. Nem olyan, mint egy csoportos óra, ahova oda kell érni, ide bármikor mehetek, hisz este 10-ig nyitva van. Korábban is elég energikus voltam, de amióta változtattam az étrenden és a sporton, azóta még inkább az vagyok. Ráadásul megszűnt a hasi puffadás, nem vizesedik a testem. Jövő hónapban megyek vérvételre, de én úgy érzem, hogy most a pajzsmirigyem is rendben lesz a diéta hatására. Van, aki azt kérdezte tőlem, hogy miért csinálok a pár kilóból ilyen nagy ügyet. Én úgy vagyok vele, hogy előbb-utóbb jönni fog a változókor, amiről azt mondják, hogy akkor is feljön egy kis plusz, és azt már egyben nehezebb lenne leadni. Én így érzem jól magam, és nekem egyáltalán nem teher ez az életmódváltás, hisz ha valamit a fejembe veszek, akkor azt véghez is viszem…

Mit eszik?

Január ötödikén kezdte el az életmódváltást, célja a tíz kiló mínusz volt. Emőke számára nem nehéz betartani az új étrendjét, ráadásul azt mondja, hogy mennyiségre többet eszik, mint eddig.

– Reggelire két tojást fogyasztok zöldségekkel – meséli. – A tojást sok verzióban el lehet készíteni, tükörtojás, főtt tojás, rántotta, de akár tojáskrém formájában. Ha délelőtt megéhezek, akkor elrágcsálok egy almát. Ebédre csirkemellet vagy halat készítek, zöldségekkel. Különféle fűszerekkel ezeket is sokféleképpen meg lehet sütni. Délután elkeverem a vaníliás fehérjepor adagomat egy zsírszegény görögjoghurtba, így ezzel az édesség iránti vágyam is ki van pipálva. Vacsorára pedig csirkemellsonkát eszem zöldségekkel, paradicsommal, uborkával, retekkel. Az édesanyám, a fiam természetesen nem azt eszi, amit én, de gond nélkül elkészítem nekik, amit ők fogyasztanak. Hétvégén is hárman, három félét étkeztünk, de szerencsére mellettük sem csábulok el. Egyébként ők is büszkék rám és támogatnak.

„Fontos az egyéni edzésterv” Czanik Krisztián, személyi edző szerint pajzsmirigybetegeknél fontos a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása, a jód pótlás, és a rendszeres sport, mert a mozgás segíti a fogyást, fokozza az energiaszintet és javítja a hangulatot. A rendszeres mozgás megkezdése előtt viszont mindenképpen ki kell kérni az orvos véleményét. – Sokszor, amikor egyedül edz valaki, azokat a gyakorlatokat hajtja végre, amik számára szimpatikusak, komfortosabbak – magyarázza. – Az edző viszont látja, hogy mi illik az adott vendég alkatához, edzettségi állapotához, ami sokszor nem az, amit ő szíve szerint végezne. Azt gondolom, hogy Emőkénél is ez volt a kulcs, ami miatt gyorsan beindult az átalakulás. Az ő esetében, a csatolt sorozatokat, szuper szetteket helyeztem előtérbe, de egyenes sorozatokat is végzünk, és váltva használjuk a gépeket és a szabad súlyokat. A szuperszettek esetén, két gyakorlat követi egymást pihenőidő nélkül, ez lehet két együtt mozgó vagy két ellentétesen mozgó izom is. Csatolt sorozatot szintén szokott végezni, vagyis kap egy alsótest és egy felsőtest gyakorlatot, amik négy sorozatban váltják egymást. A hangsúly a jól megválasztott gyakorlatokon, az intenzitáson és a terhelésen van!

Czanik Krisztián / Fotó: Kállai Márton

Receptek

Reggelire

Fotó: Liliya Kandrashevich

Spenótos omlett

Hozzávalók:

50 g friss bébispenót

2 db tojás

15 g vaj

fél ek olaj

só, bors

1 szelet teljeskiőrlésű kenyér

Elkészítés:

Megfuttatjuk a spenótot egy serpenyőben az olajon, közben felverjük a tojást a fűszerekkel és a vajjal. Miután összeesett a spenót, alacsony lángra tesszük, és ráöntjük a tojást. Lassan sütjük, addig, míg megsül, majd feltekerjük. Egy szelet teljeskiőrlésű kenyérrel tálaljuk.

Ebédre

Lecsós csirkemáj

Hozzávalók:

fél ek olaj vagy zsír

fél gerezd fokhagyma

1 db Tv paprika

12,5 dkg csirkemáj

fél fej vöröshagyma

negyed tk pirospaprika

1 db paradicsom

negyed tk majoránna

kömény, só, bors

Elkészítés:

Megpucoljuk a hagymákat, a vöröshagymát finomra vágjuk, a fokhagymát lereszeljük. Szedjük ki a paprika magházát, vágjuk karikára, a paradicsomot öntsük le forrásban levő vízzel, és húzzuk le a héját, vágjuk kockákra. A csirkemájat mossuk meg, vágjuk őket félbe. A zsiradékon dinszteljük meg a vöröshagymát, adjuk hozzá a fokhagymát, majd a piros paprikát. Gyors keverés után tegyük hozzá a paprikát, pár perc után dobjuk rá a májat is. 5-6 percig pirítsuk, majd adjuk hozzá a paradicsomot. Majorannával, köménnyel, borssal fűszerezzük. Fedjük le a lábast, 10 percig gyöngyözve főzzük, míg levet nem engednek a zöldségek. Ekkor sózzuk, ha szaftosabbra szeretnénk, adjunk hozzá 1 deci vizet. Addig főzzük, míg a máj meg nem puhul, és a szaft be nem sűrűsödik. Rizzsel tálaljuk.

Vacsorára

Fotó: New Africa

Grillezett tonhal steak paradicsommal

Hozzávalók:

125 g tonhal steak

10 db koktélparadicsom

fél citrom leve

4 gerezd fokhagyma

2 ek olívaolaj

fűszerek: oregánó, petrezselyem, kakukkfű, só, bors

Elkészítés:

A hal mindkét oldalát megsózzuk, megborsozzuk. Egy kis tálban elkészítjük a pácot: az olívaolajhoz adunk egy kis sót, borsot, oregánót, petrezselymet, 2 gerezd zúzott fokhagymát, fél citrom kifacsart levét. Bekenjük a halat a páccal, húslapát segítségével beletesszük egy zárható zacskóba, óvatosan megrázzuk, hogy mindenhol pácos legyen és betesszük a hűtőbe fél órára. Egy tepsibe rakjuk a paradicsomokat, meglocsoljuk olívaolajjal, sóval, borssal, kakukkfűvel, 2 gerezd zúzott fokhagymával. Egy kés hegyével megszúrjuk a paradicsomokat. Előmelegített sütőben 220 fokon 15-20 percig sütjük. A halat 5 percig sütjük oldalanként. Akkor lesz kész, amikor már nem rózsaszín az oldala, és barnulni kezd a teteje.