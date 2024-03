Figyelmeztet a szakértő: hiába hangzik jól, veszélyes lehet a forró vizes zuhanyozás

Egy új kutatás azt vizsgálta, hogy hosszú távon milyen hatása lehet az ember szervezetére a forró vizes zuhanynak. Valljuk be, elég sok ember szereti minél feljebb tekerni a víz hőmérsékletét, főleg a hidegebb, hűvösebb időszakban, mint amilyen mostani is. A szakértők szerint azonban le kell szoknunk a napi szintű forró fürdőről, ha jót akarunk magunknak. A rendszeresen végzett magas hőmérsékletű zuhanyozás ugyanis károsíthatja a testünket: megfoszthatja a bőrünket olyan természetes olajoktól, amelyek megelőzik, hogy a bőrünk kiszáradjon és viszkessen, de fénytelen tincseket és töredezett hajvégeket is okozhat a forró víz.

A forró vízben történő fürdés rengeteg kockázatot rejt magában /Fotó: Pexels

A DailyStar számolt be a kutatás eredményéről, amelyet Eleanor Potter, a Plumbwordl stratégiai részlegének vezetője rendelt meg. A jelentés tartalmáról a stratégiai igazgató számolt be a lapnak:

Az olyan bőrbetegségek, mint az ekcéma vagy a pikkelysömör jelentősen súlyosbodhatnak a forró zuhany hatására. Az erős hőség ugyanis fokozza ugyanis az irritációt és a gyulladást, amely újabb problémákhoz és kellemetlen érzéshez vezet

– kezdte beszámolóját Eleanor Potter. Majd így folytatta:

A túl magas hőmérséklet emellett extra megterhelést jelent a szívnek, így azoknál, akik szív- és érrendszeri problémákkal küzdenek, fennáll a veszélye, hogy elájuljanak a zuhanykabinjukban vagy a fürdőkádjukban. A forró vizes fürdés miatt ugyanis az erek kitágulnak, és a szívnek erősebben kell pumpálnia a vért a keringés fenntartásához.

A szakértő szerint ez többletterhelést jelent azok számára, akiknek már korábban is voltak szívproblémái.

A szív megerőltetése és a hirtelen vérnyomásesések kombinációja miatt jelentősen nő az ájulás kockázata. Ez pedig különösen veszélyes a zuhany alatt, ahol az esések súlyos sérülésekhez vezetnek

– tette hozzá a szakértő.

Eleanor Potter kifejtette azt is, hogy a forró vizes zuhanyozás tönkre teheti az alvásunkat is, mivel a víz hőfokából eredő esthőmérséklet-emelkedés megzavarhatja a szervezet természetes, alváshoz szükséges hűtési folyamatát. A szakértő szerint egyszerű a megoldás: