„Az orvosok azt mondták, nem szabad zuhanyoznom, mert szívrohamot kapok.”

Egy nő teljes őszinteséggel mesélt arról, hogy az anorexiával való küzdelme olyan volt a számára, mintha a világ legrosszabb zsarnokával élne együtt. A 22 éves Jess Jones abban a reményben kezdett diétázni, hogy egy szakítás után „bosszútestet” alkosson.

„Az olyan platformok nyomása miatt kezdtem el fogyókúrázni, mint a TikTok, és ez majdnem megölt engem. Eleinte csak kalóriát csökkentettem, de ez függőséggé vált” – vallotta be a Leicestershire-i egyetem hallgatója, majd megdöbbentő dolgot árult el: „Az anorexia azt mondta nekem, hogy 12 előtt nem ehetek. Azt mondta, hogy kövér és csúnya vagyok, és nem érdemlek ételt. Azt mondta, hogy napi 20 000 lépést kell tennem. Egyre gyengébb és gyengébb lettem, és mégis tehetetlen voltam, hogy megállítsam”

Jess szülei, az 59 éves Andrew és Deborah, valamint ikertestvére, Lucy egyre jobban aggódtak. Ikertestvérével mindig is nagyon közel álltak egymáshoz, de erről még vele sem tudott beszélni. 2022 novemberére a szülei annyira aggódtak, hogy egyenesen kórházba vitték, és felvették egy evészavaros osztályra, ahol egy ideig maradt.

„Az egy igazi ébresztő volt. Azt mondták, hogy nem vezethetek biztonságosan, mert a BMI-m túl alacsony volt. Figyelmeztettek, hogy még zuhanyoznom sem szabadna, mert a víz ereje szívrohamot okozhat. A menstruációm elmaradt, és azt mondták, hogy már termékenységi problémáim is lehetnek. Elvesztettem a függetlenségemet, és kockára tettem az életemet, pedig az egész egy ostoba diétával kezdődött, a tökéletességre való törekvéssel, ahogyan azt a közösségi média meghatározta. Úgy láttam, hogy a soványság valahogy elbűvölő. Holott valójában a hajam kihullott, a körmeim letörtek, és még ahhoz is túl gyenge voltam, hogy felsétáljak az emeletre. Egyáltalán nem volt ebben az egészben semmi vonzó”– vallotta be Jess.

Most, hogy kikerült a kórházból, Jess a jövőbe tekint, és más fiatal nőket is figyelmeztetni akar a veszélyekre. Még mindig, 18 hónap elteltével is rendszeres ambuláns terápiában részesült – írja a The Sun.