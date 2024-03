Jól gondolja át a Vízöntő a mai döntéseit, komoly következményekkel járhatnak

2024. március 6.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha változások vannak, akkor azért önben is ott motoszkál egy kis félelem, vajon jó irányba mennek-e a dolgok. Mindez teljesen alaptalan. Amit csinál és ahogy azt teszi, az biztosítja, hogy egy pillanatra nem csúszik ki a kontroll a kezéből. Ön a főnök!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma olyan helyzetbe kerülhet, amikor szeretné, ha mások nem vennék észre az önben dúló érzelmeket. Pedig nem kellene olyan bizalmatlannak lennie! Az ön körül lévők szívesen segítenek bármiben, sőt örülnek, ha meghálálhatnak valamit a korábbi jótetteiből.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán előfordulhat, hogy egy olyan téma kelti fel a figyelmét, amely eddig teljesen kívül esett az érdeklődési körén. Ha így is van, ne féljen belekóstolni valami újba. Legfeljebb, ha olyasmit talál ott, ami nem tetszik, legalább lesz tapasztalata, ami alapján azután véleményt mondjon róla.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán igencsak lendületben lesz, és a Bak Hold arra ad lehetőséget, hogy komolyabb dolgokba is belevágja a fejszéjét. Ezenfelül pedig élvezheti a környezete, esetleg a felettesei támogatását is, így most talán eljött az ideje annak is, hogy egy kicsit meredekebb, vagy nehezebb dolgokkal is próbálkozzon.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán találkozhat valakivel, aki kibillenti a lelki nyugalmából és olyan hatással lesz önre, hogy még az is lehetséges, miatta változtatna néhány tervén. Ha szingli, akkor ez lehet szerelem, komoly kapcsolat is a későbbiekben.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerda nyerő napnak ígérkezik, nagyon energikus, lelkes és motivált lesz, ráadásul a körülmények is alkalmasak lehetnek arra, hogy egy nagyot lépjen előre több dologban. Az egyetlen hátránya egy ilyen napnak, hogy mindössze ez is csak 24 órából áll.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán változások kezdődhetnek el az életében. Talán van esély, hogy valaki feltűnik a színen, aki összezavar mindent önt körül, és nagy szenvedélyt hoz. Az is lehet, hogy találkozik valakivel, akivel később a kapcsolata más szempontból lesz jelentőségteljes.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A szerda valahogy máshogy alakul, mint a többi. Hogy ez így van, azt annak is köszönheti, hogy olyan hatás érte, ami megtanította máshogy látni, másképp értékelni a dolgokat. A mai eseményeket is új megvilágításban látja.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A szerda váratlan jó fordulatot hozhat egy ügyben, amiről már picit lemondott. Ráadásul ez nemcsak önt érinti, hanem még valakit, akinek ön viheti meg a jó hírt. Az is lehet, hogy pénzügyekben éri szerencse.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Sok minden kavarog most ön körül. Bizonytalanság, új lehetőségek és egymásnak ellentmondó hírek. Olyan, mintha minden egyszerre bolydult volna fel. Mit lehet kezdeni ennyi mindennel? Igyekezzen kiválogatni azokat a dolgokat, melyek új esélyt adnak és éljen velük.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán egy lehetőség pottyanhat az ölébe, hogy egy régi ügyben végre változást érhessen el, vagy lezárhasson egy nyitott kérdést. Mielőtt azonban lecsapna a lehetőségre, nézzen utána a dolgoknak alaposan. Nem biztos, hogy egy gyors megoldás egyben végleges megoldás is.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán egy helyzetről, amelyről előzetesen megvolt a határozott véleménye, kiderülhet, hogy teljesen másképpen alakítja az életét, mint ahogy gondolta. A kezdeti meglepetés után igyekezzen gyorsan alkalmazkodni és próbálja meg kihasználni minden előnyét annak, amibe került.