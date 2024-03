Elképesztő felfedezés: a kutyák tényleg értik és össze is kapcsolják a főneveket – Videó

A kutyák sokkal többet értenek szavainkból, mint ahogy eddig gondoltuk – derült ki a Current Biology című folyóiratban megjelent tanulmányból. Eszerint az ismert szavak négylábú barátaink agyában is fel tudják idézni a jelentés emlékeit.

Fotó: Pexels

Aki próbált már a házi kedvencének szavakat tanítani, tudja, hogy miközben az egyszerű instrukciók (Ül!, Gyere!) követése viszonylag könnyen megy, a tárgynevek tanulása jóval nehezebb. Így tűnik legalábbis abból, hogy kevés kutya képes odahozni egy megnevezett tárgyat. Az ELTE Etológia Tanszék kutatói most a kutyák agyi válaszait vizsgálva azt mutatták ki, hogy a látszat ellenére a kutyák nemcsak értik a tárgyakat jelző szavak jelentését is, de az ezt segítő mentális folyamatok is hasonlóak ahhoz, mint amik az embereknél lejátszódnak.

A kutyák nemcsak tanult viselkedéssel reagálnak a szavakra, hanem valóban értik a jelentésüket

– állítja Boros Marianna, az ELTE Etológia Tanszéken működő Neuroetológiai Kutatócsoport kutatója, a tanulmány egyik vezető szerzője, aki szerint nem csupán a környezet alapján találják ki, hogy mire vonatkozhat egy-egy szó, hanem azok valódi emlékeket idéznek fel az agyukban.

A kutatók EEG-s képalkotó technikát alkalmaztak 18 kutyán a budapesti laborban, vagyis elektródákat ragasztottak az állatok fejére, hogy megfigyeljék az agyi aktivitásukat. A gazdik kimondták az ismert tárgy nevét, és meg is mutattak nekik valamit, ami nem minden esetben egyezett az elmondottakkal. Az EEG-felvételek elemzése alapján különböző agyi mintázatokat találtak, amikor a kutyák a szónak megfelelő és nem megfelelő tárgyat látták.

A beszélni még nem tudó csecsemők vagy állatok szótudását mérő tesztekben aktív választ várnak a tesztalanyoktól

– magyarázza Magyari Lilla, a Stavangeri Egyetem munkatársa, aki szerint kísérletükben a kutyáknál hasonló eredményeket tapasztaltak, mint ami az embereknél a szavak jelentésének feldolgozását tükrözi.

Ezek az eredmények azonban további kérdéseket is felvetnek. Egyelőre nem tudni, hogy a kutyák szóértési képessége egyedi jelenség-e, vagy más állatoknál is jelen lehet, illetve hogy ez a képesség összefügg-e a háziasításukkal.