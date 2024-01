Jól indul 2024: ennél a csillagjegynél most egy régi ismeretségből sokkal több lehet!

Napi horoszkóp – 2024. január 1.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az év első napján a Szűz jegyében jár a Hold, ami fegyelmezetté, de egy kissé kritikussá teszi. Vigyázzon, ne veszekedjen ma senkivel, hiszen tudja: amit az év első napján csinál, azt fogja tenni az összes többin is. Úgyhogy jól teszi, ha ma inkább csak jól érzi magát!

Fotó: Pixabay / Pixabay

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn arra lehet szüksége, hogy minél több időt töltsön a szabadban, pihenjen, sétáljon, vagy sportoljon valamit! Ne tagadja meg magától az örömöket sem. Hamarosan komoly teljesítményt készül leadni, arra pedig előbb fel kell készülni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma felfedezheti, hogy valakivel, akit egy ideje már ismer, több közös vonásuk van, mint azt ahogy eddig gondolták. Izgalmas pillanatok ezek, hiszen egy régi ismeretség átalakulhat most valami egészen mássá. Találkozzanak már ma is!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Szűz jegyében jár a Hold, ami föld-elemű jegy. Mit szólna egy hatalmas sétához a természetben? Kiszellőztetné a fejéből a kótyagosságot, a természet közelségétől pedig feltöltődne. Próbálja csak ki!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nem kell nulláról a százra gyorsítani hirtelen, a mai nap legyen még a pihenésé, újévre való hangolódásé. És ha szereti, ha nem, egy tál lencsét mindenképp egyen, tudja, azzal bevonzza a sok pénzt!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Szűz Hold takarításra ösztönzi, de nehogy engedjen ennek a késztetésnek! Amit ugyanis ma csinál, a babona szerint azt fogja egész évben. Hát akar ön egy egész esztendőn keresztül pakolni mások után?!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma izgalmas beszélgetésbe bonyolódhat valakivel, és egészen új utakra vezetik a most elhangzó gondolatok. Itt az új év, kell az inspiráció, és ma ezt meg is fogja kapni az illetőtől. Holnap már bele is vághat a megvalósításba!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Igazán úgy érezheti, hogy jól sikerült a szilveszter, úgyhogy ma elégedetten dől hátra. Tegye azt, amihez igazán kedve van: ha az a bekuckózás, filmnézés, akkor azt, ha séta, kirándulás, akkor meg annak vágjon neki.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Amikor az óra elüti az éjfélt, minden együtt áll ahhoz, hogy jól érezze magát a párjával. Arra azonban vigyázzon, hogy ne játszmázzon, csak is az őszinte érzéseit mutassa meg. Tudja, amilyen az év első napja, olyan lesz a folytatás is...

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagyon elégedett lehet a mai nappal, érzi, hogy a megfelelő emberek vannak ön körül. Úgy áramlik önök között a szeretet, hogy az a legkeményebb szívet is meglágyítaná… csináljanak valamit együtt! Társasozzanak, kártyázzanak!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az év első napja egészen különleges az ön számára, hisz úgy alakul minden, ami nagy boldogsággal tölti el. Olyan sokat dolgozik minden rohanós hétköznap, most igazán használja ki minden pillanatát ennek a napnak, és ünnepeljen!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az év első napján végre tudnak egy picit kettesben is lenni a párjával, ami éppen jókor jön, hisz az utóbbi időben folyton társaságban voltak, nem tudtak nagyon egymásra figyelni. Épp ezért igyekezzenek ma kizárni egy kicsit a külvilágot!