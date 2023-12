Gazdik figyelem! Ezért lehet veszélyes a karácsony kedvenceink számára

A Fanny magazin összeállításában megtudhatod, mire kell vigyáznod karácsonykor, hogy háziállatod bizotnságban legyen. Sosem hinnéd, milyen veszélyek leselkednek kedvenceinkre az ünnepek során.

1. Veszélyes az ünnep a kedvencekre?

Bármilyen sóvárgó szemekkel is néz a kutyánk, meg kell állnunk, hogy adjunk neki az ünnepi ételből. A zsíros koszt amennyire ízlik nekik, annyira rosszat is tesz. A maradékot se kapják meg, mert hasmenést, hányást és hasnyálmirigy betegséget okozhat.

2. Nem mindegy, milyen csont

A kutyák imádnak csontokon rágódni, ráadásul jót is tesz nekik: eltávolítja fogkövüket. Azonban nem mindegy, hogy milyen fajtát adunk nekik. A csöves csontok a tiltólista elején szerepelnek! Ezért például a csirkecsontot is el kell kerülni, de ugyanez a helyzet a pulykával is. A megakadó szilánkok fulladáshoz vagy bélelzáródáshoz vezetnek.

3. Szigorú diéta

Sok kutya megveszik az édességért, viszont sajnos nem adhatunk nekik belőle. A cukor és az édesítőszer szintén káros az egészségükre. Ez kifejezetten igaz a csokira.

Fotó: Pexels

4. Óvatosan a jelmezekkel

Karácsonykor mi is díszes ruhákba öltözünk, így kedvenceinket is meglepjük egy-egy stílusos darabbal. Vannak kutyák, akik élvezik illegetni magukat különböző jelmezekben, de a többségüket viszont inkább zavarja. Ha azt látjuk rajta, hogy idegesíti és próbálja leszedni, ne erőltessük rá. A ruhadarabokhoz való szoktatást kölyök korban kell elkezdeni.

5. Húzzuk ki a konnektorból

A díszeket próbáljuk meg minél magasabbra elhelyezni, hogy nehogy a négylábúak belegabalyodjanak. Az égősorokat és egyéb konnektorba dugható eszközöket mindig húzzuk ki, ha elmegyünk otthonról. Ezzel elkerülhetjük, hogy megrágják vagy áramütést szenvedjenek, amíg felügyelet nélkül vannak.

6. Rögzítsük jól a fát

Leginkább a kölyökkutyák vagy cicák esetében szokott előfordulni a nagy baleset. Természetes kíváncsiságuk következtében a fa könnyedén felborulhat, ha nincs megfelelően rögzítve. Akár rakhatunk köré egy kisebb barikádot is, hogy elkerüljük a bajt.



7. Jobb félni, mint megijedni

A gyertyákat mindig olyan helyre helyezzük, ahol nem érik el az állatok, illetve biztosan nem borulhatnak el. A kutyák is be vannak zsongva a nagy készülődések láttán, így mozgásuk is koordinálatlanabbá válhat. Mindig fújjuk el a gyertyát, még akkor is, ha csak pár percre hagyjuk el a szobát.

Fotó: jákob zoli

8. Mondjunk le az üveggömbről

Bár az év egyik nagy slágerdísze az üveggömb, ha van házikedvencünk, akkor inkább mondjunk le róla. Ugyanis az összetört darabok szilánkjai megvághatják a lábukat. Használjunk inkább műanyag gömböket, amiket nem baj, ha labdának néznek.



9. Ez nem a tálkája

Ha a karácsonyfa talpában víz van, és ez elérhető a kutya számára, akkor előfordulhat, hogy inni kezd belőle. Ezt viszont mindenképpen meg kell akadályoznunk. Terítsük le egy pokróccal vagy terítővel.

10. Nem bánt, mégis félelmetes

Karácsonykor a gyerekek imádnak fényszórókat gyújtani. Ez a kutya számára egyáltalán nem veszélyes, mégis ijesztő lehet a számára. Amíg a kicsik meggyújtják a fényszóró pálcákat, addig kutyát tereljük egy számára biztonságos szobába.

11. A mérgező növények

A télen virágpompát hozó növények többsége kifejezetten mérgező a kutyák számára. Óvatosnak kell lennünk a mikulásvirággal, amarillisszel, fagyönggyel, de a tűlevelekkel is. Ha ezeket kedvencünk megcsócsálja, akkor hányást és hasmenést okozhat. Amennyiben ezt tapasztaljuk vigyük azonnal állatorvoshoz.

12. Fájó talpak

A lefagyott utakat a legtöbb helyen útszóró sóval kezelik. Ez a magas koncentrációjú anyag viszont súlyos irritációt okozhat kutyáink mancsán. Tájékozódjunk a település oldalán, hogy mikor szórják be az utakat, és a sétát ehhez időzítsük. Ha kutyánk elviseli, akkor esetleg a cipő hordása is szóba jöhet. Az ebek fájó tappancsaikat nyalogatni kezdik, így a só a szervezetükbe is bekerül, ami szintén rosszulléthez vezethet.

Fotó: NurPhoto via AFP

13. A legveszélyesebb ellenség

A fagyálló folyadékoknak édes íze van, ami kifejezetten csábítja állatkáinkat. Azonban ez az egyik legveszélyesebb ellensége a szervezetüknek. Nagyon figyeljünk arra, hogy ahol használjuk, például garázsban vagy az udvaron, egy csepp se maradjon a földön. Kis mennyiségben is végzetes veseelégtelenséget okozhat.

14. Egy biztos pont

A hatalmas nyüzsgés és készülődés a kutyáinkat is kimerítheti. Ezen kívül a sok vendég is zavarhatja őket, akik az ünnepek alatt megfordulnak a lakásban. Gondoskodjunk arról, hogy kedvencünknek mindig legyen egy biztos és nyugodt helye, ahová elvonulhat a tömeg és hangok elől. Ez lehet egy szoba vagy akár egy kennel. A gyerekeknek is magyarázzuk el, hogy ha ez eb elvonul, akkor hagyják pihenni.