Az Ikrek jegy szülötte így juthat túl az ünnepi őrületen

2023. december 14.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Talán az utóbbi időben elhanyagolta a párját, de a mai napon vegye végre nagyon komolyan őt! Nem csak az fontos, hogy fizikailag együtt legyenek, hanem az is, hogy lelkileg is egymásra tudjanak találni. A megfelelő szavak kimondása ehhez elengedhetetlen.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A csütörtöki napon – a tegnapi újhold ellenére - már úrrá lehet önön a fáradtság. Ma szerencsére váratlan segítséget kaphat. Vagy besegít valaki a munkába, vagy nem kell megcsinálnia egy feladatot. Mindkettő szuper hír, mert már éppen kezdett nagyon tele lenni a hócipője.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Most az együttműködésben lehet az erő! Beszéljék családilag, ki, mit, mikor tud bevállalni, és együtt túljutni a kihívásokon. Váratlan szerencse is érheti, egy véletlen összefutás során értesül valamiről.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön jó energiák érkeznek az életébe. Hogy ezek áramlását fokozza, ahhoz elég, ha ön is jót tesz másokkal. Nem kell túlzásokra gondolnia, csak a lehetőségeihez mérten. Például ha pénzt ad egy koldusnak.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A munkatársak próbára tehetik a türelmét és a kompromisszumkészségét. Az utóbbit bizony nem ártana gyakorolnia: nem biztos, hogy mindig mindenben önnek van igaza. Mutasson nyitottságot, és akkor az ön javaslatait is sokkal könnyebben elfogadják.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ön mindig is szeretett a saját erejére támaszkodni, és nehezére esik, ha segítséget kell kérnie. Márpedig a mai napon még erre is sor kerülhet. Tiszteletre méltó a munkához való hozzáállása, de a változások miatt most mégiscsak muszáj rugalmasabbnak lennie.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön igazán nem az a hirtelen haragú fajta, de csütörtökön éppen ön lehet az, aki túlzott reakciókra ragadtathatja el magát. A legvalószínűbb, hogy a főnöke, vagy valamilyen hatósági ember miatt borul ki.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma értékes sugallatokat kaphat az égiektől. Ha meg akar békélni a világgal, elsősorban magában kell megtalálnia az egyensúlyt. Ma egy beszélgetés fontos felismerésekhez juttatja, amik ehhez a nagy belső elégedettséghez viszik közelebb.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Mars még a Nyilasban jár, és nem hagyja, hogy feladja a küzdelmeket. Különösen jogos a harca, ha nem csak önmagáért, de másokért is ki akar állni. Ha valaki nemet mond önnek, az még inkább arra sarkallja, hogy csak azért is megtegye, amit akar.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagyon összejöhettek a dolgok a csütörtöki napra, ezért biztos, hogy kapkodással kell kezdenie a napot. Azért is siethet, mert a délutánjára egy fontos találkozót, talán éppen randevút tervezett. Tegye félre egy picit a gondokat, és szórakozzon!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Akár szeret így tenni, akár nem, néha bizony jobb nemet mondani. Különösen akkor, ha úgy érzi, valami bűzlik akörül, amibe be akarják rángatni. A mai napon bízzon az ösztöneiben! Azok csalhatatlanul megmutatják, kit vezetnek tisztességtelen célok!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

A problémákról nem csak panaszkodnia kellene, hanem ellenkezőleg, éppen hogy tenni ellenük. A mai napon itt is az ideje az első lépéseknek, mert most a csillagok is támogatják a tervei végrehajtását!