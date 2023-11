Tényleg gyógyít a tyúkhúsleves vagy csak placebo? Kiderült az igazság

Az ősszel együtt sajnos menthetetlenül beköszönt a taknyos, náthás, influenzás időszak. Ám bármilyen tompa is a fejünk, dugult az orrunk, egy jó tyúkhúsleves a legelesettebb betegnek is képes erőt és életkedvet adni. Tudták ezt a nagyanyáink is, sokan ezért, meg a tyúk miatt népi gyógymódnak gondolják a tyúkhúslevest – tévesen.

Fotó: Pexels/Alex Bayev (Képünk illusztráció)



Évezredes módszer a gyöngyöző húsleves

Ki hinné, hogy a tyúkhúsleves-terápia mintegy kétezer éves múltra nyúlik vissza! Kr. u. 60-ban élt egy Pedaniosz Dioszkoridész nevű görög katonaorvos és szakíró, aki Nero római császár uralkodása alatt ötkötetes orvosi enciklopédiát jegyzett, melyben a tyúkhúsleves-terápia is helyet kapott. De vajon tényleg gyógyít a tyúkhúsleves, vagy csak a placebohatás miatt érezzük tőle jobban magunkat? Jöjjön a tudomány válasza!

„A tanulmányok rámutatnak, hogy a húsleves íze döntő fontosságú. A felső légúti betegségben szenvedő páciensek többsége a megszokottnál kevesebbet vagy semennyit sem eszik. Emögött az áll, hogy az akut betegségek gyulladásos reakciót váltanak ki, amely csökkentheti az étvágyat. Ha pedig valakinek nincs étvágya, akkor kizárt, hogy magához vegye azt a táplálékot, ami ideális az immunrendszer egészsége és a betegségekből való felépülés szempontjából”

— magyarázza Colby Teeman dietetikai és táplálkozástudományi adjunktus.

Segít az ötödik íz

Kutatási eredmények rámutatnak, hogy a csirkeleves umami íze növelheti az étvágyat. (Az umami egy ötödik íz az édes, sós, savanyú és keserű mellett.) Egy tanulmány résztvevői azt mondták, megjött az étvágyuk, miután elfogyasztották a tyúkhúslevest.

Más tanulmányok pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy az umami javíthatja a tápanyagok emésztését is. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy ha az agyunk a nyelvünk ízlelőbimbóin keresztül érzékeli az umamit, akkor a testünk beindítja az emésztőrendszerünket annak érdekében, hogy könnyebben felszívja a fehérjét. Ezzel pedig csökkenhetnek azok a gyomor-bélrendszeri tünetek, amelyeket sokan tapasztalnak egyes megbetegségek során. Bár a többség nem gondolná, hogy összefüggés lehet a felső légúti fertőzések és a gyomor-bélrendszeri tünetek között, a gyerekek körében végzett kutatások kimutatták, hogy az influenzavírus fokozta a hasi fájdalmat, hányingert, hányást és hasmenést – mutat rá az IFL Science.

Minden jót kínál a tyúkhúsleves

Ahhoz, hogy jobban megértsük a húsleves nyugtató és gyógyító hatását, érdemes alaposan megvizsgálni. Az összetevők között megtaláljuk a csirkét, mely elsőrangú fehérjeforrásként segíti a szervezetet a fertőzések leküzdésében. A levesbe kerülő zöldségek többféle vitamint, ásványi anyagot és antioxidánst tartalmaznak. A levestészta könnyen emészthető szénhidrátforrásként energiát ad a szervezetnek, melyet az regenerálódásra használ fel. A húsleves gőzéről se feledkezzünk meg, melynek belélegzése növeli az orr és a légutak hőmérsékletét, ezáltal fellazítja a légúti megbetegedéseket gyakran kísérő sűrű váladékot. A tanulmányok azt mutatják, hogy a tyúkhúsleves hatékonyan oldja fel a lerakódásokat a nyálkahártyán.

„A legújabb tudomány azt sugallja, hogy a tyúkhúsleves – bár nem a megfázás és az influenza kimerítő gyógymódja – valóban segít a gyógyulásban. Úgy tűnik, a nagymamának megint igaza volt”

— tette hozzá Teeman, akinek szavait a Life.hu idézte.