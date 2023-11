Tökös egy mákvirág! - A vitamindús sütőtök és a jótékony mákliszt édes párosa

A jóféle tökös-mákos rétes indította be a fantáziámat a sütőtök és a mákliszt tésztává párosításához. Aminek a tetejére, már csak a színe miatt is világos krém kívánkozik - legyen az mascarpone vagy tejföl. Mind a tészta, mind a krém mentesen is nagyon fincsi. Eleve így csináltam, és ennek alapján azt tudom mondani, hogy aki eheti, annak érdemes kipróbálni kristálycukorral és állati fehérjéből készült mascarponéval.

Mákvirágok kalapban Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

1 kis sütőtök bele megsütve

10-12 dkg mákliszt (nekem Grapoila volt!)

fél tasak sütőpor (GM)

6 kicsi vagy 4 nagy tojásbundában

1 evőkanál étkezési olaj (Grapoila szőlőmag)

1 vanília pudingpor (GM/TM)

40 dkg mascarpone vagy tejföl

Cukor/erirtit ízlés szerint (a mákliszt kesernyés, több cukrot kíván)

dekor aszalt gyümölcs, magatartás

Ez kell a tökös mákos tésztához Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Először felverjük a fehérjéből a kemény habot, ehhez nem adunk cukrot. Ezt félretesszük a keverőtálba. A tojások sárgáját a cukorral habosra keverjük géppel, majd hozzáadjuk a sült tökbelet, a sütőporos máklisztet, a pudingport, és ezt is összedolgozzuk a géppel.

Vigyázat, a mákliszt és a sült tök édes találkozása bódító ízharmóniát okoz! Fotó: Fodor Erika

A mákos-tökös masszát keverőlapáttal egyenletesen beleforgatjuk a felvert tojáshabba. Kivajazott, kimáklisztezett tepsibe öntjük a tésztát, és 180 fokos sütőben légkeveréssel „piskótát” sütünk belőle.

Ha mascarponét használunk, tölthetjük a sütit macaronnak is Fotó: Fodor Erika

Ha meghült kis kerek formákat szaggathatunk a téstából, amiket megfelezve, közé tölthetjük a vaníliás cukorral kikevert mascarponét vagy a tésztán szétterítve, és hűtőben hűtés után úgy szaggatjuk ki a kerek mákvirágokat. Ízlés szerint dekoráljuk.

A habos tojásmasszába mehet a mákliszt, a pudingpor, sütőpor és a sült-tökbél! Fotó: Fodor Erika

Tipp

Ha tejfölt használunk, nem tudunk macaronos mákvirágokat tölteni, mert az kifolyik. Ilyenkor simán a tészta tetejére öntjük a fehér krémet, és hűtés után szaggatunk.