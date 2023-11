Ilyen hatással lesz a telihold a csillagjegyekre

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hajnalban a Hold belép az Ikrekbe, és 10:15-kor szemben kerül a Nyilasban járó Nappal, vagyis telihold lesz. Ettől mindenki, ön is hajlamossá válik a kapkodásra. Ön amúgy is hirtelen haragú természet, és ezt még tetézi a telihold keltette feszültség – hát szüksége lesz ma önfegyelemre, az biztos!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Valaki, aki a múltban pedig eléggé keresztbe tett önnek, most éppen öntől kér segítséget. Faramuci helyzet, az biztos. Nyelje le a mérgét, és próbáljon meg jó képet vágni a dologhoz. Annál is inkább, mivel - ezt ön most még nem látja - a jövőben még százszorosan visszakaphatja tőle azt, amit most érte megtesz.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A hétfői Ikrek telihold nem az egyetlen kihívás, amivel meg kell küzdenie, lesz még ezen kívül több nehéz fényszög is, amik nehezítő körülményeket jeleznek. Kösse fel azt a bizonyos nadrágot, akkor túljut az akadályokon.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A telihold önt nagyon erőteljesen érinti. Eléggé nyugtalan lehet, ráadásul kialvatlan is. Ma csak a jóra koncentráljon, és arra, amiért hálás lehet. Töltse meg a szívét, lelkét pozitív érzésekkel, gondolatokkal.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn ismét kényszerhelyzetben érzi magát. Két út közül kell választania, és nem is száz százalékos, hogy a nehezebb visz magasabbra, vagy vezet egyértelműen jóra. Az azonban biztos, hogy az egyik valamiképpen mégiscsak közelebb áll a szívéhez.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A telihold hirtelen cselekedetekre sarkallhatja önt, és most lehet ebben némi meggondolatlanság és elhamarkodás. Szóval inkább ne hozzon döntéseket, legalábbis ne olyanokat, melyek nagy horderejűek. Az is megtörténhet, hogy bár rossz lépést tesz, mégis jóra fordul a dolog hamarosan.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Sokáig mérlegelte eddig a helyzetét, ma azonban végre sikerül dűlőre jutnia. Hirtelen, szinte megvilágosodásszerűen jut el a helyzete felismeréséig. Ma azonban még ne tegyen lépéseket, csak tervezzen!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ön is tudja, hogy bár a párjával való kapcsolata nem teljesen felhőtlen mégis nagyon nagy az összetartó erő önök között. Úgyhogy ne is tulajdonítson túl sokat a mai vitájuknak. A telihold

ugyanis hozhat kirobbanó feszültséget.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Csak óvatosan az ígéretekkel! Jól fontolja meg, hogy kinek mit mond, pláne mire adja a szavát: talán nem is gondolja komolyan. Könnyen kerülhet önmagával is ellentmondásba, ha esetleg olyat ígér meg, amit aztán nem tud teljesíteni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Egy családi helyzet, vagy konfliktus fokozódhat, de ön bölcsen és taktikusan szeret mindig a háttérben maradni. Ám ezt most nem teheti meg. Méghozzá éppen a kedvese az, aki kiugrasztja a nyulat, vagyis önt a bokorból: végül is állást kell foglalnia.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ön mindig is keményen dolgozik, de amit ma kell teljesítenie, az túltesz a szokásoson. Úgy érzi, ez már valóban a sziszifuszi munka kategóriája. Ám akárhogy is van, nem szabad feladnia! Higgye el, hogy nem lesz hiábavaló.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma leginkább azok társaságát keresi, akikkel nem csak beszélgetni, de hallgatni is jólesik. Értékes felismeréseket hozhat a telihold, ha van egy kis ideje merengeni, meditálni, pihenni. Új összefüggéseket érthet meg önt foglalkoztató helyzetekkel kapcsolatban.