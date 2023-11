A szerencse ma az Oroszlán mellé pártol

Horoszkóp

Kos (03. 21. 04. 20.)

A telihold hatása mára már „kipukkadt”, de azért még lehet egy-két kérdés, ami tisztázásra szorul. Az Ikrek Hold ebben társa, mert könnyebbé és gördülékenyebbé teszi a kommunikációt. Sokat javít a hangulaton a rendszeres szellőztetés és a jó zene.

Bika (04. 21.–05. 20.)

A keddi napja várakozással telhet, talán vannak olyan tényezők, amikkel még nem jutott dűlőre. Csak nyugalom, most is, mint mindig, ha értelmes célokat tűz ki maga elé, akkor a sikere szinte borítékolva van. Persze mindez azért nem jön teljesen magától. Alapos tervezés szükséges. Ma jó ötletei lesznek!

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Ha van olyan dolog, amelyben már egy ideje elakadt, akkor a mai napot szeretni fogja, mivel az energia, amit kap, most át fogja lendíteni egy holtponton. Igaz lehet ez az emberi kapcsolatokra is. Ha pedig üzleti megállapodást kötne, akkor a mai nap kedvező feltételeket teremt ehhez is. Az Ikrek jegyében járó Hold segíti a kommunikációban.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Ha a mai nap kissé mogorva hangulatban találja és kedvetlenebb a szokásosnál, azon ne nagyon csodálkozzon, hiszen az energiaszintje most sokkal alacsonyabban van az átlagosnál. Kerülje ma a társaságot és főleg azokat, akik amúgy is előszeretettel szívják el öntől az életerőt.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

A szerencse ön mellé pártol kedden. Egy remek ötlete is lehet, addig azonban, míg nem biztos a dolgában, ne mondja el senkinek a terveit. Az biztos, hogy amit kitalál magának, az új is meg jó is, de valószínűleg még senki nem csinálta úgy, mint ön. Önön a kipróbálás sora.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Ha sok a dolga, délután akkor is szakítson időt magára, és törődjön a teste, lelke épségével és szépségével! Ha idősebb is, akkor is kicsípheti magát, ha pedig fiatal, akkor valósággal átvarázsolhatja a szokott stílusát.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

A Vénusz a Mérleg jegyében járva hoz sok dicséretet, bókot, és nem is véletlenül: most tényleg nagyon erős a kisugárzása. Valahogy minden mintha egy kicsit a kezére játszanak, könnyedén sikerül célt érnie bármivel.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Van valaki, akinek igazán hálás lehet. Talán a háttérből irányítgatja a sorsát, vagy egészen konkrét helyzetben segíti ki. Valószínűleg ma megmutatkozik, ki is ez az illető. Lehet, hogy ezzel egészen meg fogja lepni önt.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Nemcsak a Nap, hanem a Mars is a Nyilasban jár, ami elképesztő energialöketet jelent. Kedden sok mindent bepótolhat, amit az elmúlt napokban elmulasztott. Olyan kozmikus energiák munkálnak önben, hogy azon meg is fog lepődni. Álljon a sarkára és tolja végig ezt a mai napot teljes erőbedobással.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Ha rágódik valamin, és képtelen döntésre jutni, akkor a legjobban teszi, ha kiűzi a fejéből a gondokat, és mással foglalkozik. Nemcsak azért, mert a gondok egy része idővel magától megoldódik, hanem mert később más szemszögből láthatja dolgokat.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Kedden átmeneti csalódás érheti, de lesz mégis egy kedvező lehetősége, amely éppen ennek a kedvezőtlennek látszó fordulatnak a következményeként adódhat. Sok változás ez egyetlen napra! De minden jó, ha a vége jó.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Valamitől meg kell válnia ahhoz, hogy aztán a keletkező űr adhasson helyet az újnak. És nem csak átvitt értelemben. Lehet ez a mai napi konstelláció alkalom egy alapos lomtalanításra is, vagy a ruhatára teljes lecserélésére.