Ez a 3 csillagjegy a legjobb vezető a világon! Te közéjük tartozol?

Miden ember más, mindenkinek egyedi a gondolkodása és a vezetői képesítése, de ez a három jegy teljesen másként csinálják a dolgokat.

Ők a legjobb főnökök

Fotó: Pexels

Kos

Az egyik legjobb főnök és vezető lehet belőled. Buzog benned szenvedély, szorgalmas és tudatos vagy. Te aztán megmondod, amit gondolsz, következetesen vezeted az embereket. Bár érzelmileg szinte teljesen ki tudod vonni magad, mégis van egy olyan emberséges együttérző oldalad, mely segítségével a nagyon fontos és mély dolgokat észreveszed. Nem dőlsz be, ha valaki az érzelmeidre akar hatni a saját érdekeiben, de megkülönbözteted azokat a dolgokat, amikor emberileg neked fontos engedned. Így szívesen is dolgoznak veled, alkalmazottaid őszintén beszélhetnek veled. Természetesen a szakmádban a minőséget megköveteled, de te is pontosan tudod, hogy mi jár azoknak, akik a te malmodra hajtják a vizet. Szigorú vezető vagy, és van olyan ember, akinek ez túlzottan sok, de mindig megtalálod azokat, akikkel gördülékenyen működsz együtt. Könnyen magad mellé állítod az embereket.

Nyilas

Nagyon kreatív vagy és ki tudod hozni másokból a legtöbbet a legjobb módon. Jól felismered a különböző egyéniségeket, és csapatodat úgy alakítod ki, hogy felméred előre, hogyan fognak tudni együttműködni. Értéket szeretsz teremteni, így igyekszel pozitív embereket magad köré szervezni. Miután szeretsz utazni, így a munkád, vállalkozásod kapcsán is szeretsz nemzetközi szinten gondolkodni. Tehát több országban is jelen lehet a vállalkozásod, így a másik oldalon az alkalmazottaid nyelvtanulását is támogatod. Tudsz adni és kapni, szereted a mindkét oldalnak gyümölcsöző win-win üzleti helyzeteket. Jól bánsz az emberekkel, így öröm veled együtt dolgozni. Megbecsülöd közvetlen kollégáidat, nemcsak fejlődésüket, tanulásukat támogatod, hanem a fizetésüket is érdemeik szerint határozod meg. Nem vagy fukar sem. Természetesen törekszel nagyon nyereségesen működtetni a vállalkozásodat. Rengeteg energiát teszel bele, hogy minden a lehető legjobban működjön.

Bak

Elég keménykezű vagy, kolerikus egyéniségednek köszönhetően a kezedben tartod a dolgokat. Hozzád olyan alkalmazottak tudnak kapcsolódni, akik nagyon szorgalmasak, sőt karrieristák, és szeretnek küzdeni is. Hiszen te megköveteled a pontosságot, a szinte tökéletes munkavégzést. Nem vagy mindenki számára az ideális vezető, de sokaknak van szüksége ilyen vezetőre. Ha véletlenül valaki nem bírja a tempód, az hamar elhagyja a vezérhajód. Aki viszont melletted voksol, és engedi magát általad vezetni, azzal sokáig képes vagy együttműködni. Hűséges embereid vannak, mert pontosan tudják, mit kapnak a munkától, a karriertől és mennyit fizetsz. Lehet rád számítani, de cserébe kemény munkát vársz. Vannak olyan személyiségek és olyan más csillagjegyekben született emberek, akiknek erre van szükségük. Ez adja számukra a biztonságot és a kiszámíthatóságot. Együtt eléritek a célt. A siker nem marad el.