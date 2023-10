Ezért ne egyél sajtot lefekvés előtt – meglepő dologra figyelmeztet a szakértő

5. Édesség

A cukros ételek, például a fagylalt, a sütemények és az édességek megnövelik a vércukorszintet. Ennek következtében pedig megemelkedik a kortizolszint, mely képes felébreszteni az embert a legszebb álmából is. Így azok, akik ellenállhatatlanul vágynak az édességre elalvás előtt, válasszák a banán shake-et, mert az elősegíti az alvást.

6. Csipszek

A sós rágcsálnivalókról, például a diófélékről és a csipszekről ismert, hogy dehidratálják a testet, emiatt pedig a fogyasztás után rengeteg vizet kell majd inni, ami éjszakai mosdólátogatást eredményezhet. Ez pedig rövidtávon rontja az alvás minőségét, míg hosszútávon fáradtságot és kimerültséget okoz. A szakértők azt javasolják, legalább három órával lefekvés előtt tartózkodjunk a sós ételektől a jó éjszakai alvás érdekében.

+1. Paradicsom

A savas ételeket, például a paradicsomot is kerülni kell lefekvés előtt, mivel refluxproblémákat okozhatnak. Ugyanez mondható el a hagymáról is. Teltségérzetet okoz a gyomorban, ami időnként visszajuthat a nyelőcsőbe – számol be róla a Mirror.