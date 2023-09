Három utazási tipp azoknak, akik a járatlan ösvényeket kedvelik – Videó!

Ha már láttad az Alhambrát Granadában, a Buckingham-palotát Londonban és az Akropoliszt Athénban, akkor is érdemes visszalátogatnod Spanyolországba, Nagy-Britanniába és Görögországba. A Travelo most olyan tippeket ad, amelyeket alapból nem szoktak betervezni a turisták az útitervükbe.

Fotó: Wikipédia

Tabernes vadnyugati falvai Spanyolországban

Az andalúziai Almeríában található sivatag kísértetiesen hasonlít az Egyesült Államok vadnyugatára és Észak-Afrika sivatagos területeire. Erre a hasonlóságra a moziipar is felfigyelt, így az 1960-as évektől kezdve jó pár westernt itt forgattak, és a filmes kulisszákat nem bontották el, így azok ma is láthatók. A legnagyobb vadnyugatifalu-komplexum az Oasys, ami egy mini Hollywood, nyitva áll a turisták és filmrajongók előtt.

(+1 tipp: Idehaza az etyeki Korda Filmparkban is megnézhetsz forgatási helyszíneket.)

Fotó: Flickr.com / REWAY2007

A Cooper's Hill-i sajtgurigaverseny Angliában

A Nagy-Britannia délnyugati részén található Gloucester mellett minden tavasszal megrendezik az eszeveszett versenyt a Cooper domb 180 méter hosszú lejtőjén, ahol a résztvevők egy guriga sajt után rohanva próbálják meg leelőzni egymást. A versenyt az nyeri, aki elsőként ér célba a domb alján, díjként pedig övé lehet a sajtguriga! Az eseménynek több mint 100 éves hagyománya van, és a helyi Brockworth falu lakói szervezik évről évre.

(+1 tipp: Budapesten az e hét végére lezárt Vámház körúton finom sajtokat is kóstolhatsz a gasztrosétányon.)

Békéssé formált hadijáték Görögországban

Khiosz szigetén egy völgy két szemközti lejtőjén álló két templom minden húsvét vasárnap rakétaháborút indít egymás ellen. Hihetetlen, de 1889-ig valódi ágyúkat használtak ehhez az egyébként „békés” vetélkedéshez. De miután ezeket elkobozták a hatóságok, a két egyházközség saját készítésű rakétákkal folytatta a „háborúskodást”. A Rouketopolemo névre hallgató játék célja, hogy a szembenálló fél eltalálja a másik csapat harangtornyát.

(+1 tipp: A Puskás Aréna szoborparkjába tervezett szeptember 23-i Szuperkoncerten hatalmas pirotechnikai show-t is láthatsz.)