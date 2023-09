Ezt látta a túlvilágon egy férfi – döbbenetes dolgokról mesélt – Videó!

John Davis 1987-ben egy durva balesetet szenvedett robogójával, végül az orvosok mentették meg a halál markából. Ám Davis több percen keresztül halott volt...

John járt a túlvilágon

A férfi The Other Side NDE YouTube-csatornán mesélte el, hogy mit tapasztalt odaátról. Davis úgy fogalmazott, hogy lecsukta a szemét majd, amikor újra kinyitotta egy eszméletlen szép épületben találta magát. Egyszer csak egy Alan nevű alak jelent meg ni, akitől megtudta, hogy ő a férfi szellemi vezetője (minden embernek van saját szellemi vezetője).

Fotó: Anton Watman/Shutterstock

A vezető segítségével a férfi a túlvilágon bepillantást nyert az addigi élete fontosabb pillanataiba, sőt még az előző életeibe is betekintést nyert. A „séta alatt” a halott férfi azt is megtudta, hogy az egyik előző életében szerzetes volt, míg egy másikban halász és még cipőkereskedő is – számolt be róla a Daily Star .

John a beszámolójában azt is elárulta, hogy csupán egyetlen dolog van, amit a mai napig nagyon bán, a kastélyban látott szőke hölggyel kapcsolatban.

Odalépett hozzám, és megkérdezte, segíthet-e, mire én azt feleltem: ó, köszönöm, nem, csak nézelődőm. Bármit kérhettem volna tőle!

– magyarázta.