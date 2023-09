Ennek a 3 csillagjegynek gyermekáldást hozhat az ősz

Soha ne add fel a reményt! Az őszi időszak végre áttörést hozhat az életedben, és végre minden erőfeszítésed most célt érhet. Ennek a 3 csillagjegynek összejöhet a babaprojekt. Lássuk, te köztük vagy-e?

Fotó: Forrás: Pixabay

Ikrek

Az ősz nagyon jó dolgot hoz a magánéletedbe. Ha a pároddal együtt úszol a boldogságban, és éppen a közös jövőt tervezitek, akkor az is benne van a pakliban, hogy leánykérésre kerül a sor. Ha még nem éltek együtt, akkor az összeköltözésnek is itt az ideje, és a lakásvásárlást is támogatják az égiek. De ne csodálkozz, ha meglepetésként gyermekáldással is megajándékoz a sors.

Rák

Ebben az évben eddig is értek váratlan fordulatok. A változás téged sem került el. A családban a helyzeted nagyon fontos, ez mindig is így lesz. Az ősz pedig ismét meglepetésszerű, hatalmas változásokat tartogat. Ha a pároddal egy ideje tervezitek a család bővítését, és szeretnétek gyermeket, akkor jó. ha tudod: ezt az időszakot égi támogatás kíséri.

Szűz

Nagy esélyed van rá, hogy nemcsak a terhességi teszt mutat két csíkot, de októberben jó híreket közöl veled az orvosod. Pihenj eleget, ha pedig nem vagy teljesen jól, akkor kérj inkább egy nap szabadságot. Figyelj oda az egészségedre, és ha nagyon szeretnél babát, akkor se csüggedj, ha év végén esel csak teherbe. Növeld a babavárási esélyeidet!

(via)