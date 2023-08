Nehéz döntést előtt állnak a Mérleg jegy szülöttei, ez segíthet

2023. augusztus 23.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Nap ma jegyet vált, belép a higgadt és precíz Szűzbe. Ez jó lehet önnek, kissé leföldeli túláradó energiáit. Az viszont mégsem annyira jó hír, hogy kissé megszaporodhatnak ön körül az akadékoskodó emberek. Márpedig ön épp azt nem viseli el, ha valaki a kákán is csomót keres...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma találkozhat valakivel, aki nagyon érdekes személyiség és bár talán már ismeri is az illetőt, ma egészen új oldaláról mutatkozik be. Legyen vele barátságos, de ugyanakkor óvatos is, különösen akkor, ha azt érzi, valamit szeretne elérni önnél.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán lehet, hogy besűrűsödnek kissé ön körül az elintézendő feladatok, és érthetően ingerülten reagál majd minderre. Az viszont biztosan nem lesz jó, ha egy ilyen hangulatban bármilyen döntést hoz. Higgadjon le, és akkor mindent elrendez gyorsan és hatékonyan.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma talán úgy érezheti, hogy a feszültségek, gondok elől az a legjobb menekülés, ha kis időt egyedül tölt, és magában dolgozza fel a problémákat, melyek foglalkoztatják. Ez lehet, hogy részben igaz is, mivel így alkalma lesz a megoldásokon is gondolkodni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Nap ma elhagyja a jegyét, és ez okozhat egy kis átmeneti enerváltságot. Ráadásul valakivel, aki közel áll önhöz, nagy az esély arra, hogy összezördüljön, különösen amiatt, hogy az illető nincs éppen túl jó hangulatban. Ha látja, hogy ez a helyzet, maradjon diszkrét, ne próbáljon minden áron segíteni!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Nap ma a Szűz jegyébe lép, ami nagyon jó hír önnek, és egészen személyes szinten fogja érinteni. Most remekül érvényre tudja juttatni a képességeit, és a vonzereje is nagyon felerősödik. Csak úgy zsonganak majd ön körül az emberek!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán egy döntés nehézségeivel kell szembenéznie, ami persze komoly gond lehet, de ne feledje, ez még mindig sokkal jobb, mintha nem is lenne választása... A legjobb, amit ilyenkor tehet, hogy összeírja egy papírra az összes eshetőséget, és hogy mi szól ellene, vagy mellette.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán valaki lehet, hogy kölcsön kér öntől valamit, talán egy személyes dolgot, vagy pénzt, mivel úgy érzi, önre számíthat. Ha szeretne segíteni, tegye meg, de számoljon azzal, hogy amit ma kölcsönad, talán már nem fogja viszontlátni...

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Elképzelhető, hogy szerdán átfut a fején egy ötlet, hogy valamilyen kockázatos kalandba vágjon bele, de higgye el, ez a nap nem alkalmas arra, hogy ilyesmit tegyen. Maradjon csak a megszokott módszernél és pontról pontra gondolja át, mit miért tesz.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma bizony szembesül a ténnyel, hogy a dolgok bizony néha elromlanak körülöttünk és ez nem csak az eszközökre igazak, hanem időnként az emberi kapcsolatokra is. A döntés ilyenkor az öné, hogy próbál javítani a helyzeten, vagy inkább kihátrál.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lehet, hogy valamivel túlzásba esett az elmúlt napokban. Lehet, hogy túl sokat evett, vagy ivott és a hasa fáj, vagy éppen túl sokat sportolt, és izomláza van. Az is lehet, hogy túl nagy volt a tömeg ön körül? Bármit is vitt túlzásba, most a lazulás, pihenés az, amivel kiegyenlítheti a dolgokat.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán egy vita, vagy kellemetlenség érheti, ami egy baráttal, vagy egy önhöz közelálló személlyel lehet kapcsolatos. Lehet persze, hogy mindez csak egy kis félreértés, mivel eltérően értelmeztek egy eseményt, vagy hírt. Béküljenek ki gyorsan!