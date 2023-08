Ez az öt csillagjegy fél a legjobban az öregedéstől! Köztük vagy?

Nyilas

Az öregedés tabu e jegy képviselői számára, hiszen attól tartanak a leginkább, hogy ha véget ér a fiatalságuk, azzal együtt elszáll a lehetőség az új élményektől is. A Nyilasok számára óriási jelentőséggel bír a szabadság érzése, éppen ezért nem szeretik a kötelezettségeket. Amikor azonban ráébrednek az idős kor közeledtére, elkezdenek erősen gondolkodni a jövőn. Ha nem sikerült elérniük nagy sikereket az életben, akkor az öregségtől való félelem depresszióhoz vezethet, vagy éppen ellenkezőleg: kihívásokra készteti őket! Köztes út ebben a témában náluk nem létezik!

Ikrek

Az Ikrek nehezen fogadják el, hogy öregszenek, sőt, igazából nem is hajlandóak tudomásul venni. Ha megtehetnék, legszívesebben az egész életüket korlátok és felelősségek nélkül élnék. Mivel napi szinten érzik úgy, hogy szerelmesek lettek valakibe, folyton a szenvedély, a kalandvágy veszi őket körül, így igazából nincs is idejük foglalkozni az idős korral kapcsolatos gondolatokkal.

Vízöntő

A Vízöntők is szeretik a kalandokat. Az elmúló fiatalság gondolata megrémiszti őket, hiszen tervek ezrei cikáznak nyughatatlanul a fejükben, ráadásul napról napra egyre több van belőlük. A Vízöntők legerősebb félelme az, hogy alig volt idejük valamire ebben a kevés időben, ezért gyakran önti el őket a jövőtől való félelem. A rettegés eluralkodik rajtuk, és a jelen pozitív értékelését felválthatja a jövő miatti aggodalmaskodás.

Skorpió

Sokkal szebben öregszenek a Skorpiók, mint az állatöv más jegyeinek képviselői. Az éveik száma alig látszik meg a bőrükön és a lelkükön. A Skorpiók attól tartanak, hogy bár sok mindent tapasztaltak meg az életük során, mégis bután öregeszenek meg. A csillagok éppen ezért azt üzenik nekik: élvezzenek minden pillanatot az életükből, hiszen soha nem tudhatják, hogy mi vár rájuk, bármennyire is probálnak tudatosan felkészülni a jövőre.

Rák

Vegyes érzelmekkel viseltetnek az öregedéssel kapcsolatban a Rákok. Attól tartanak, hogy ha a fiatalságuk eltűnik, csak sajnálatból marad mellettük bárki is. De mivel a Rákok mindig a legjobbat akarják maguknak is, tudatosan alakítják úgy az életüket, hogy idősebb korban is teljes életet éljenek, és ha lehet, boldogok legyenek. Amint visszaszerzik az önbizalmukat, sokkal derűlátóbban állnak minden lehetőség felé.