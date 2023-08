Augusztus első napja ezeknek a csillagjegyeknek hoz szerencsét

2023. augusztus 1.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Augusztus első napján legyen egy kicsit lazább és könnyedebb a szokásosnál. Hagyja, hogy sodorják az események és ne akarjon kontroll alatt tartani mindent, ami ön körül történik. Néha sokkal jobban járunk azzal, ha a sors kezébe adjuk az irányítást.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A keddi napja tele lesz lehetőségekkel és önnek érdemes lenne ezek közül minél többre lecsapni. Ne aggódjon feleslegesen semmin, egyszerűen csak vágjon bele abba, amihez kedved van. Ma valahogy minden sínen lesz, és úgy érzi, igazán elemében van.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma könnyen lehet, hogy valaki egy olyan ajánlattal keresi meg, amely nemcsak nagyon ígéretesen hangzik, hanem a gyakorlatban is jól megvalósítható. Ha így van, használja ki, csapjon le rá és hozza ki belőle a legtöbbet!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma néhány dolgot át kell értékelnie és változtatnia kell, ha meg akarja tartani valakinek a barátságát, vagy a jóindulatát önnel szemben. Most olyan helyzet áll elő, amikor nem érdemes túlságosan ragaszkodni az elképzeléseihez, hiszen egy tartós feszültség nagy kárt is tud okozni.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden nem pontosan úgy alakulnak a dolgai, mint, ahogyan azt elképzelte és ez különösen igaz lehet a magánéletére. Valakivel, bármennyire is szeretne, nem tud megfelelően szót érteni, elbeszélnek egymás mellett.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Izgalmas napok várnak önre. Életének több területén is változásokra számíthat, és ez, még ha jó is, nyugtalanítóan hathat önre. Szereti a megszokott kerékvágásokat, és erről most egy időre le kell mondania. Ezt már kedden is tapasztalja.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kezdetét veszi az augusztus, ami most nagyon jó szériát jelez. A következő hetek harmóniában, telnek el. Ha eddig munkanélküli volt, most találhat egy állást. Ha magányos volt, beléphet a szerelem az életébe.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma lehetőleg ne vállaljon extra kötelezettségeket. Az ígéreteit ugyanis nehéz lehet majd betartania, amikor arra kerül sor. Még ha nehezére esik is nemet mondani, ma ezt kellene gyakorolnia. Persze nem mindenre, és nem mindig.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ön tudja igazán, hogy milyen fontosak az apró kis örömök a mindennapokban. Ma ehhez nem kell túl messzire mennie: minden az ölébe hullik. A munkatársaival is nagyon jó napot tölthet együtt, és otthon is szeretettel várják.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagyszerű időszak ez az újító ötletei, tervei nyélbe ütésére, megvalósítására. Ön igazi szervező zseni, és erre a képességére ma igen nagy szüksége is lesz. Nem kell azonban mindent önnek végeznie. Kérjen segítséget!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha a saját elképzeléseit akarja másokra ráerőltetni, azzal csak azt éri el, hogy azok messze futnak a közeléből. Persze, ha ön a főnök pozíciójából beszél, akkor helyesen cselekszik. De a barátokat csak elveszíti, ha így közelít.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kedden szüksége lehet egy kis nyugalomra, hogy magára találjon, és tisztán lássa, hallja a gondolatait. Valami kezd megfogalmazódni önben, aminek szeretne formát adni. Lehet ez a munkával, vagy egyéni terveivel kapcsolatos dolog is.