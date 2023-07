Megszólalt az alvásszakértő: ezért ébrednek fel sokan hajnali négykor

Talán veled is megtörtént már, lehet, nem is egyszer, hogy hajnali 4 óra körül felébredtél, miközben még bőven aludhattál volna. Meglepő, de ez jóval gyakoribb jelenség, mint gondolnád! Egy alvásszakértő most elárulta, mi állhat a háttérben.

A korai felébredésre sok elmélet létezik – köztük olyanok is, amelyek természetfeletti dolgokra mutatnak rá –, ugyanakkor az igazság valószínűleg ennél sokkal egyszerűbb. Lisa Artis, a The Sleep Charity vezérigazgató-helyettese.

Körülbelül négy-öt óra elteltével kezd csökkenni mély alvás

– fogalmazott a szakértő, aki ehhez egy példát is hozott, melyben kifejtette, hogyha valaki 23 órakor megy el aludni, akkor hajnali 4 órára csökkenni kezd az előbb említett mély alvás, ami miatt felébredhet. Ám nem ez az egyetlen dolog, ami miatt azt érezhetjük, hogy korábban fel kell kelnünk. Egy másik ilyen tényező a hormonjaink is lehetnek.

„Az alvást belső óránk vagy cirkadián ritmusunk irányítja. Az egyik legjelentősebb és legismertebb cirkadián ritmus az alvás-ébrenlét ciklus. Az alvást két hormon szintje szabályozza: a melatonin és a kortizol, amelyek szabályos 24 órás mintát követnek” – magyarázta Lisa Artis, majd hozzátette, hogy a melatonin segít elaludni, míg a kortizol segít felkelni, és ébren tartani.