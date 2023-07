A Kos jegy szülöttének beindul ma a szociális élete, a Bikának sem kell panaszkodni

2023. július 23.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma egy jó hír meghatározza a napot, és ez lehetőséget ad önnek, hogy részt vegyen összejöveteleken, találkozókon. Izgalmas beszélgetésekre, váratlan találkozásokra számíthat és arra is, hogy valaki, akivel már jó ideje nem találkozott, most ismét a látóterébe kerül.





Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vasárnap főleg a környezetében zajló események és az ahhoz kapcsolódó hírek lehetnek azok, melyek lekötik a figyelmét. A változások lehet, hogy nem egészen úgy zajlanak, ahogyan azt ön szeretné, de önnek különösen jó képessége van arra, hogy mindenben megtalálja a pozitívumot.





Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma talán a valóságban, vagy virtuálisan, de új ismerősökre tehet szert és ez egyben azt is jelentheti, hogy az érdeklődését valami olyasmi köti le, amely eddig szinte ismeretlen volt önnek. Egy baráttól is új híreket kaphat.





Rák (06. 22. – 07. 22.)

Érzelmi téren kedvező fordulatra számíthat: egy élmény hatására közelebb kerülnek egymáshoz a párjával. Persze a dinamizmus egyetlen kapcsolatból sem hiányozhat, és ez némileg zavarba ejtő lehet. Ha nem akar birtokolni, akkor sok jóban lesz része.





Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vasárnap valakivel kapcsolatban furcsa, zavaró érzés kerítheti hatalmába és úgy érzi, hogy a barátságos stílus és a mosoly mögött valami egészen más húzódik meg. Ha ezt gondolja, akkor valószínűleg az intuíciója jelez és nem túl valószínű, hogy téved.





Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Most érezheti a környezete, a család vagy a közösség elismerését, melyet a munkáért, vagy valamely elért eredményért mutatnak ki önnel szemben, ma lehet az a nap, mikor azt érzi majd, hogy minden erőfeszítést megér mindez. A szeretet és megbecsülés most önbizalmat, lelki békét ad.





Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap ön az, aki a környezetébe vidámságot tud hozni. Akár csak odafigyeléssel és néhány jó tanáccsal is könnyít a lelkén annak, aki önhöz fordul a problémájával. Többen is az ön vállán szeretnék elsírni a bánatukat.





Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Bár szeretné magát rendíthetetlennek mutatni, vasárnap valami, vagy valaki sokkal nagyobb hatást gyakorol önre, mint ahogyan szeretné és ettől talán zavarba jöhet. Ne törődjön ezzel, önnek legalább vannak valódi érzelmei...

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vasárnapra teljesen elcsitultak a magánéleti viharok. Jó volna, ha a hét végét a párjával töltené, és megpróbálná feledtetni vele a hét nehézségeit. És persze önnek is szüksége van az örömteli, gondtalan kikapcsolódásra.





Bak (12. 22. – 01. 20.)

Túlságosan a környezete elvárásainak akar megfelelni, és ez megakadályozza abban, hogy megtegyen olyan dolgokat, melyekre valójában vágyik. Ma viszont legyen végre ön az első!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az egész hét stressze után vasárnap végre igyekezzen az ön körül levő világból azt befogadni, ami pozitív és figyelmen kívül hagyni mindazt, ami negatívan befolyásolná a hangulatát. Vegye észre, hogy mindennek van egy jó oldala is!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha szingli, talán még saját magát is meglepi, amikor valakivel kapcsolatban nagy szenvedély ébred önben. Az a vonzalom, amely most felerősödik önben, valószínűleg nem viszonzás nélküli, így most már csak azt kell megfontolnia, mi legyen a következő lépés.