A Halakhoz fordulj jótanácsért, ő a legmegbízhatóbb csillagjegyek egyike!

Mindenkinek fontos, hogy legyenek barátai, de különbség van aközött, ha valaki vakon támogat és azt mondja, amit hallani akarsz, illetve aközött, ha valaki kritikát sem fél megfogalmazni személyes növekedésed érdekében. Összeszedtük a három legmegbízhatóbb csillagjegyet, akikhez érdemes tanácsért fordulni!

Jó tudni, hogy látja egy jóbarát kívülről az adott helyzetet! (Fotó: Pixabay)

A Halak az egyik legjobb tanácsadó. Köztudott, hogy a jegy szülöttjei jószívűek és gyengéd személyiségek, így nem meglepő, hogy nemcsak őszinték, hanem megfontoltak is, ha mások szükségleteinek támogatásáról van szó. Remek intuícióik vannak, a megérzések segítenek nekik a döntések meghozatalában. Tanácsadáskor az érzékenység is fontos szerepet játszik, meg akarják érteni a körülményeidet és a szívedet is.

A Szüzek is jó tanácsadók, de ők nem olyan finomak és kíméletesek, mint a Halak. A jegy szülöttjei a lehető legőszintébb emberek, a fájdalmas igazságot sem tartják vissza. Nem azt mondják, amit hallani szeretnél, hanem azt, amit tényleg gondolnak. Nem azért tesznek így, hogy megbántsanak, hanem mert támogatni akarnak az utadon.

Az egyenességről és gyakorlatiasságról ismert Bakok nagyszerűen elemzik a legbonyolultabb helyzeteket, és mindig tudják, mi a következő lépés. Bölcsek, fegyelmezettek és kötelességtudóak, aki hozzájuk fordul, igazán figyelmes tanácsot kap. Irányító természetük van, de ezt szerencsére jóra használják, így képesek a helyes útra terelni.