Pénzeső vár nyáron erre a 3 csillagjegyre

Ennek a három csillagjegynek már nem kell sokat várnia arra, hogy az igazi szerencse végre utolérje őket. Higgy magadban, és meglátod, hogy az égiek is megsegítenek. Hamarosan pénz áll a házhoz.

Fotó: Pixabay.com

Szűz

Meglepetés lesz, hogy honnan érkezik a pénz. Kivételesen nem a mindennapi munkád miatt kapsz jutalmat. Szorgalmadat, kitartásodat másképpen értékelik az égiek. Élvezd ki, ezt az adományt, utazz el végre. Váltsd valóra egyik álmod, hiszen most igazán megteheted. A szerencse melléd áll a nyáron, tárd ki karjaidat, és élvezd a bőség ajándékát!

Skorpió

Nyár elején egy nagyobb összeggel gyarapodsz, semmi okod a panaszra. Ideje kicsit elvonulnod, pihenni és élvezni, amit most ajándékba kaptál az élettől. Rád is fér, tedd helyre a szíved, lelked. A szerelemtől ne várj most sokat, de a pénz azért kárpótolhat. Legalábbis egy ideig. Fordítsd magadra és szeretteidre a nem várt összeg egy részét. Figyelj oda anyagi helyzetedre és fektess be.

Vízöntő

Ma még tuti nem gondolod, hogy a nyár végére mennyi pénz üti a markod. Te vagy ennek az évszaknak az anyagi győztese. Annyi mindent adtál másoknak az utóbbi időben, hogy ezt már az égiek sem nézik tétlenül. Néha kaparj le azért egy sorsjegyet, de erre sem kell alapoznod! Hiszen vagy egy pénzügyi manővered lesz a vártnál is sikeresebb, vagy egy ingatlan eladás-vásárlás. Mindenképpen beérik számodra a pénz gyümölcse. Azt fogod érezni, hogy nem kis összeg hullik az öledbe – írja a Ripost.