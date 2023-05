Az Oroszlánnak ma ki kell mozdulnia a komfortzónájából

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

A Hold ma már átlép az Oroszlán jegyébe, és vidám napot ígér! Végre ismét hatékonyan tud haladni mindennel, ami elégedetté teszi. A tegnapi borongós hangulatot is mintha elfújta volna a szél, újra optimistán szemléli a dolgait.

Bika (04. 21.–05. 20.)

A mai napon úgy érezheti, az élete teljes és boldog, és meglátja azt is, mennyire szerencsés. Élvezze ki a jó időszakot. Segít valakinek, aki önhöz fordul tanácsért, vagy esetleg többről is van szó, és kölcsönad valakinek. Ha más nem, a sors meghálálja majd a jó cselekedetét!

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Szerdán könnyen elképzelhető, hogy kisebb-nagyobb önbizalomhiány lép fel önben egy önre váró feladattal kapcsolatban. Vajon alkalmas erre? Van elég gyakorlata, hogy belevágjon? Akarja-e egyáltalán? Higgyen magában, mert alkalmas a feladatra!

Rák (06. 22.–07. 22.)

Egy helyzet miatt ma sokat stresszel, pedig nem kellene. Minél inkább sikerül megszabadulnia a görcsöktől, a szorongástól, annál inkább tisztul a kép, annál inkább képes vagy átlátni a helyzetedet, és főleg a lehetőségeidet.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Ha előbbre akar jutni, akkor ma eljuthat arra a pontra, hogy néhány dologban változtatnia kell, és ki is kell mozdulnia a komfortzónájából. Talán nagyobb felelősséget és kockázatot is vállalnia kell. Ha viszont igazán akarja ezt a változást, nem szabad félni ezeket megtenni, hiszen felkészült.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Csakis önön múlik, hogy a világból mennyit fogad be. Ha azonban meg szeretné élni az életet a maga teljességében, akkor minél gyakrabban ki kell mozdulnia a szokott kereteid közül, és olyan dolgokat is be kell vállalnod, amelyek a komfortzónádon kívül vannak.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Nem kell mindennel foglalkoznia, amit mások próbálnak önre erőltetni. Csak olyasmivel töltse el az idejét, mely igazán érdekli, vagy ami hasznos lehet önmaga vagy a környezete számára. Néha bizony muszáj megszűrni azokat az információkat, melyek nap mint nap elárasztják.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Nem azzal kellene törődnie többé, hogy mások mit szólnak a tetteihez, hanem azzal, hogy önnek mire is van szüksége. Ha élvez valamit, akkor semmiképp ne adja fel annak gyakorlását, legyen szó sportról, szerelemről, vagy bármi másról.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Ön egy kedves ember, és éppen ezért becsülik meg önt a társai, barátai, családtagjai. A mai napon azonban mintha kivetkőzne önmagából. Talán egy kudarc keseríti így el, de nem kellene emiatt másokkal is kiabálnia.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Ma szeretné nagyon megmondani a véleményét valakinek, legvalószínűbben a társának. Ne tegye! A szavai túlságosan nyersre sikerülnek, amivel pont azt sértené meg, aki a legjobban szereti önt.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Amit ketten tudnak, az már nem titok többé. Ha beavatja egy ismerősét a magánéletébe, amikor pedig tudja, hogy az illető nem megbízható, akkor ne csodálkozzon rajta, hogy a dolog végül kitudódik.

Halak (02. 19.–03. 20.)

A bolygók jelzése szerint lehet, hogy az életének van egy fontos szelete, amin régóta változtatni szeretne, és ma talán egy hír hatására minden eddiginél erősebben érzi ezt. Lehet, hogy eljött a pillanat, hogy ez ügyben végre tegyen is valamit.