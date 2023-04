Tavaszi nagytakarítás: nem hiszed el, mi a ragyogóan tiszta ablak titka

Az ablaktisztítás már-már kötelező tavaszi programnak tekinthető. Ráadásul sokan épp a húsvéti hosszú hétvégén szánják rá magukat a nagytakarításra – talán azért, mert most van több idejük, vagy mert épp most jön a rokonság. Most bemutatunk néhány filléres módszert, amivel hónapokig tiszta és foltmentes marad a nyílászáró.

Ne halogassuk az ablaktisztítást! Ezekkel a praktikákkal garantált az eredmény! Fotó: Vladimir Miloserdov / Shutterstock

9 tipp, hogy sokáig tiszta maradjon az ablak

1. Egyetlen csepp is elég

Elsőként tisztítsuk meg a keretet és a párkányt. Ha nagyon poros és pókhálós, takarítsuk le egy puha seprűvel, majd mossuk le kevés mosogatószeres vízzel, végül töröljük szárazra. Ezzel lemoshatjuk a redőnyöket és a reluxát is.

2. Fehérebb, mint újkorában

A műanyag ablakkeretek és párkányok idővel megsárgulhatnak. Fújjunk a rongyra pár csepp hideg zsíroldó folyadékot, majd ezzel töröljük át a felületet. Fontos, hogy ne hagyjuk rajta, rögtön mossuk le tiszta vízzel, különben ismét besárgulhat a műanyag.

3. Viszlát, vízkő!

Különösen, ha virágládákat tartunk az ablakpárkányon, meggyűlhet a bajunk a vízkő eltávolításával is. Ha már az ecet vagy a citromsav sem segít, használjunk pár csepp savas tisztítószert, ami elbánik a legmakacsabb foltokkal, nem mellesleg gazdaságos is.

4. Láthatatlan bevonat

Sok ablaktisztító hozzáadott illatanyagokat tartalmaz, ez megtapadva egy vékony bevonatot képez az ablakon, ami miatt csíkos lesz az üvegfelület. Készítsünk inkább házi tisztítószert egy pumpás flakonba negyed rész ecet és víz keverékéből, majd ezzel fújjuk le az üveget.

5. Irritálhatja a légutakat

Ha nagyon koszos az ablaküveg, jó ötlet egy félkupaknyi alkoholt és egy evőkanálnyi mosogatószert is hozzáadni az ecetes vízhez, ez segít a zsíros szennyeződések feloldásában. Ha az ablakok belsejének mosásához használjuk, mindenképp szellőztessünk ki utána.

6. A tiszta kilátásért

Az ablak külső része könnyen vízkövesedhet, ezáltal hamarabb lesz piszkos. Ha pár csepp glicerint is teszünk az ecetes tisztítóvízbe, a bevonat megvédi az üveget a szennyeződéstől, és az esőcseppek sem hagynak nyomot rajta, ráadásul ablakunkat is páramentesen tarthatjuk.

7. Könnyen lekaparható

Ha rászáradt festék, ragasztó és más szennyeződésekkel találkozunk, óvatosan távolítsuk el egy ablaküveg tisztító pengével. Fontos, hogy mindig nedves felületen használjuk, így karcmentesen tisztíthatjuk meg a felületet.

8. Megbújik a sarkában

Nagyon bosszantó, amikor a penész megjelenik az ablakkeret sarkában. A hypo az egyik leghatékonyabb szer a penész ellen, ráadásul olcsó is. A legjobb, ha erre egy már elhasználódott, kisfejű fogkefét használunk, hiszen ezzel a legkisebb helyekre is beférünk.

9. Papír helyett rongy

Régi bevált módszer újságpapírral szárazra törölni az ablakot, ám a nyomdafesték fekete foltokat hagyhat rajta. Sokkal hatásosabb, ha mikroszálas törlőkendőt, elhasználódott pamutpólót, vagy szarvasbőr kendőt használunk. Ez utóbbi ugyan drágább, de évekig puha marad, ha használat után meleg sós vízben elöblítjük.