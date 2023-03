Megváltoztatnád a párod? Aggasztó kérdésekre válaszoltak a szakemberek

Nem minden esetben helyes azt várni a partnerünktől, hogy változzon meg. Ezzel tulajdonképpen arra kéred a kedvesed, hogy legyen egy más ember, ami növelni fogja a párkapcsolatban a bizonytalanságot. Persze az emberek változnak, de ez a folyamat bonyolultabb annál, mintsem hogy varázsütésre történjen – állítja egy terapeuta. Az sem mindegy persze, hogy a személyiségével van probléma, vagy valamilyen bosszantó szokást vett fel.

Ha több olyan dolog van, amit megváltoztatnál a párodon, akkor érdemes átgondolni, hogy tényleg ő lehet-e az igazi számodra. (Fotó: Shutterstock)

Ha az a személy, akivel randizol, azt mondja „még nem akarok elköteleződni”, akkor dönthetsz úgy is, hogy kitartasz mellette és eléred, hogy beléd szeressen. Sokan választják ezt a lehetőséget, és persze ritkán az is előfordulhat, hogy az élet úgy alakul, akár egy romantikus film, a valóság jellemzően mégis kiábrándítóbb. Ha elszánod magad, rengeteg időt, energiát és szeretetet kell belefektetned a kiszemelted meggyőzésébe. Az a veszély is fennáll, hogy az elköteleződésre való törekvésed összekeveredik azzal, hogy szerinted mit jelent a szerelem, így pedig nem tudsz majd egészséges kapcsolatot fenntartani választottaddal – írja a themindsjournal.com.

Van egy idegesítő szokása, amivel jó lenne, ha felhagyna? Ami elsőre csak furcsának tűnik, az a későbbiekben idegtépővé is válhat. Az olyan ártalmatlan szokások, mint például a fogkrémre vissza nem tett kupak vagy nyitva hagyott szekrény, bosszanthat, ha jobban preferálod a rendet. Az olyan káros gyakorlatok pedig, mint a kiabálás vagy káromkodás, egyenesen bántóak vagy ijesztőek lehetnek. A helyzet a következő: ha ezek közül a szokások közül bármelyik jelen volt a kapcsolat elején, akkor nem próbálta megjátszani magát a párod, sőt lehet, hogy olyan okai vannak ezeknek az apró cselekedeteknek, amelyekről nem is tudsz. Például mi van akkor, ha a partnered úgy gondolja, valójában jobb és egyszerűbb kupak nélkül hagyni a fogkrémet? Akár hiszed, akár nem, a te kérésed sem tűnik majd észszerűbbnek számára, mint az ő szokása tűnik neked. Ha mégsem tudsz szemet hunyni a rossz szokás fölött, próbáld ki, hogy a következőt mondod neki. „Amikor látom, hogy nyitva maradnak a szekrények, annyira kiborulok!” „Amikor hallom, hogy kiabálsz, szomorúnak érzem magam, sőt néha félek is.” Ezután kérdezd meg, megpróbálna-e alakítani a hozzáállásán. Általános szabály, hogy hacsak nem dönt valaki úgy, hogy változtatni akar az életmódján, akkor hosszú távon nem fog másként viselkedni, ezért jobb, ha beszélsz az érzéseidről. A legjobb persze az, ha olyan partnert választasz, akit nem kell megváltoztatnod ahhoz, hogy szeretni tudj.